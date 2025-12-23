Varese News

A Laveno lo spettacolo itinerante “Il carretto di Natale”

L’iniziativa è pensata per un pubblico di famiglie e bambini e unisce canto, musica, storie, giocoleria e gag

Il Natale a Laveno Mombello
Natale

27 Dicembre 2025

Sabato 27 dicembre, alle ore 15.30, il lungolago di Laveno Mombello (viale De Angeli) ospiterà “Il carretto di Natale”, spettacolo itinerante proposto dalla compagnia Claudio e Consuelo.

L’iniziativa è pensata per un pubblico di famiglie e bambini e unisce canto, musica, storie, giocoleria e gag, con un carretto musicale dal quale prendono vita canzoni natalizie e racconti dal sapore magico. I due protagonisti, personaggi misteriosi arrivati “forse dalla Lapponia o chissà da dove”, accompagnano il pubblico in un percorso fatto di sorprese musicali e atmosfere festive.

Al termine dello spettacolo è prevista una parata finale, che coinvolgerà i bambini frequentanti i laboratori e il pubblico presente. In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà a Villa Frua.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello, con la direzione artistica di APS Amalthéatro ETS di Angera. Per informazioni è possibile consultare il sito visitlaveno.it.

23 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

