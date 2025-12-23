A Laveno lo spettacolo itinerante “Il carretto di Natale”

L’iniziativa è pensata per un pubblico di famiglie e bambini e unisce canto, musica, storie, giocoleria e gag

Sabato 27 dicembre, alle ore 15.30, il lungolago di Laveno Mombello (viale De Angeli) ospiterà “Il carretto di Natale”, spettacolo itinerante proposto dalla compagnia Claudio e Consuelo.

L’iniziativa è pensata per un pubblico di famiglie e bambini e unisce canto, musica, storie, giocoleria e gag, con un carretto musicale dal quale prendono vita canzoni natalizie e racconti dal sapore magico. I due protagonisti, personaggi misteriosi arrivati “forse dalla Lapponia o chissà da dove”, accompagnano il pubblico in un percorso fatto di sorprese musicali e atmosfere festive.

Al termine dello spettacolo è prevista una parata finale, che coinvolgerà i bambini frequentanti i laboratori e il pubblico presente. In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà a Villa Frua.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello, con la direzione artistica di APS Amalthéatro ETS di Angera. Per informazioni è possibile consultare il sito visitlaveno.it.