A Laveno Mombello il “Porto Incantato” diffonde la magia di Natale sul lago
Fino al 7 gennaio, il Porto Antico sarà illuminato da installazioni che valorizzano barche tradizionali e banchine. Un'iniziativa di Fondazione Officine dell’Acqua e dell’Associazione Vele d’Epoca Verbano
Il Natale 2025 a Laveno Mombello si accende con una luce speciale, carica di fascino: fino al 7 gennaio, il Porto Antico si trasforma per la prima volta in un suggestivo “Porto Incantato”, illuminato da installazioni luminose che valorizzano barche tradizionali e banchine, regalando a cittadini e turisti uno spettacolo poetico e coinvolgente.
Promosso dalla Fondazione Officine dell’Acqua in partenariato con il Comune di Laveno Mombello, il progetto vuole essere molto più di un’attrazione natalizia. L’obiettivo è riscoprire e valorizzare l’identità lacuale del borgo, celebrando il legame con l’acqua e con la storia locale in chiave contemporanea.
Il Porto Antico, già riconosciuto come primo museo galleggiante in acque interne d’Italia, si anima così di una nuova veste fatta di luci calde ed eleganti, che lo rendono uno spazio vivo e accogliente durante tutte le festività.
Alla realizzazione del Porto Incantato hanno collaborato i volontari della Fondazione Officine dell’Acqua e dell’Associazione Vele d’Epoca Verbano, che hanno ripulito l’area e preparato le imbarcazioni con grande cura. Il risultato è un’installazione che unisce rigore estetico, spirito comunitario e valorizzazione del paesaggio.
Il Porto è visitabile ogni giorno al calar del sole fino a tarda sera, diventando un nuovo punto d’interesse culturale e turistico lungo il Lago Maggiore.
Passeggiare sul lungolago, scattare fotografie, immergersi nell’atmosfera del Natale tra le barche illuminate è l’invito rivolto dalla Fondazione e dal Comune a residenti, famiglie e visitatori. Un modo semplice ma potente per riscoprire un luogo simbolico, trasformato dalla luce.
