Varese News

Tempo libero

Natale nel Varesotto

A Laveno Mombello il “Porto Incantato” diffonde la magia di Natale sul lago

Fino al 7 gennaio, il Porto Antico sarà illuminato da installazioni che valorizzano barche tradizionali e banchine. Un'iniziativa di Fondazione Officine dell’Acqua e dell’Associazione Vele d’Epoca Verbano

Laveno Mombello - Porto incantato

Il Natale 2025 a Laveno Mombello si accende con una luce speciale, carica di fascino: fino al 7 gennaio, il Porto Antico si trasforma per la prima volta in un suggestivo “Porto Incantato”, illuminato da installazioni luminose che valorizzano barche tradizionali e banchine, regalando a cittadini e turisti uno spettacolo poetico e coinvolgente.

Promosso dalla Fondazione Officine dell’Acqua in partenariato con il Comune di Laveno Mombello, il progetto vuole essere molto più di un’attrazione natalizia. L’obiettivo è riscoprire e valorizzare l’identità lacuale del borgo, celebrando il legame con l’acqua e con la storia locale in chiave contemporanea.

Il Porto Antico, già riconosciuto come primo museo galleggiante in acque interne d’Italia, si anima così di una nuova veste fatta di luci calde ed eleganti, che lo rendono uno spazio vivo e accogliente durante tutte le festività.

Alla realizzazione del Porto Incantato hanno collaborato i volontari della Fondazione Officine dell’Acqua e dell’Associazione Vele d’Epoca Verbano, che hanno ripulito l’area e preparato le imbarcazioni con grande cura. Il risultato è un’installazione che unisce rigore estetico, spirito comunitario e valorizzazione del paesaggio.

Il Porto è visitabile ogni giorno al calar del sole fino a tarda sera, diventando un nuovo punto d’interesse culturale e turistico lungo il Lago Maggiore.

Passeggiare sul lungolago, scattare fotografie, immergersi nell’atmosfera del Natale tra le barche illuminate è l’invito rivolto dalla Fondazione e dal Comune a residenti, famiglie e visitatori. Un modo semplice ma potente per riscoprire un luogo simbolico, trasformato dalla luce.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.