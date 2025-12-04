Leggiuno
A Leggiuno festa l’8 dicembre: accensione dell’albero e musiche natalizie
Legguino si prepara a vivere una giornata speciale per accogliere il Natale con un programma ricco di eventi per tutte le età
08 Dicembre 2025
Lunedì 8 dicembre, Legguino si prepara a vivere una giornata speciale per accogliere il Natale con un programma ricco di eventi per tutte le età. Il tradizionale appuntamento “Accendiamo il Natale” si terrà a partire dalle 14:30, con una serie di iniziative che coinvolgeranno tutta la comunità e che daranno il via al ricco calendario di eventi in programma.
La giornata inizierà con il Giro dei Presepi, organizzato dall’Associazione storico-culturale Lezedunum. I partecipanti partiranno da Piazza Marconi alle 14:30 per un itinerario alla scoperta dei presepi allestiti nelle vie del paese, un’occasione per riscoprire le tradizioni natalizie locali.
Alle 17:30, l’attenzione si sposterà in Piazza Marconi per l’arrivo dell’itinerario dei presepi. La cerimonia culminerà con l’accensione dell’Albero di Natale, un momento simbolico a cui parteciperà l’Amministrazione Comunale. Seguirà un brindisi di auguri, per augurare a tutti una serena festività.
Durante la serata, le note della Filarmonica Concordia di Legguino accompagneranno l’accensione dell’albero con musiche natalizie, creando l’atmosfera perfetta per entrare nel cuore del Natale. Inoltre, la Biblioteca Comunale sorprenderà i partecipanti con la distribuzione di libri sotto l’albero, un omaggio culturale che arricchisce l’evento.
Un pomeriggio di festa, tradizione e comunità, che promette di regalare emozioni e momenti di condivisione a tutti i legguinesi.
Nello stesso fine settimana, venerdì 6 dicembre verranno accese le Luci di Natale di Leggiuno.
Natale a Leggiuno, il calendario degli eventi
