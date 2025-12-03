A Luino e Orino aprono due nuovi sportelli per le famiglie con persone con disabilità
Ne dà notizia Comunità montana Valli del Verbano. Progetto di “ME-TE Centro per la Famiglia in evoluzione“ finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria
Nell’ambito della nuova annualità del progetto ME-TE – Centro per la Famiglia in evoluzione, finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria, nascono due nuovi sportelli dedicati alle famiglie che vivono la quotidianità della disabilità. Due punti di riferimento – gli Spoke – che ampliano e rafforzano l’offerta territoriale già attiva negli ambiti di Cittiglio e Luino.
Gli sportelli, pensati per offrire accoglienza, supporto e informazione a famiglie e caregiver, saranno attivi a Luino, presso il Centro Diurno Disabili di via don Folli, e a Orino, presso lo sportello della Fondazione Xénia nella Biblioteca Comunale. Qui gli operatori specializzati garantiranno un primo ascolto qualificato, raccogliendo esigenze e bisogni, e favorendo la costruzione di risposte personalizzate.
Un’attenzione particolare sarà rivolta alle famiglie con persone adulte con disabilità, accompagnandole nella delicata fase di progettazione del futuro del proprio caro, il cosiddetto “Dopo di Noi”. Gli sportelli offriranno orientamento sulle opportunità presenti sul territorio: dalle cooperative sociali ai servizi specialistici, dalle associazioni ai percorsi di autonomia abitativa o di sollievo.
Fondamentale sarà l’ascolto: uno spazio sicuro dove i familiari potranno condividere paure, aspettative e fatiche legate al ruolo di caregiver. Gli operatori avranno il compito di facilitare il dialogo con le istituzioni e i servizi per costruire insieme progetti di vita sostenibili e realistici, valorizzando anche risorse spesso inaspettate.
L’assessore alle Politiche Sociali della Comunità Montana Valli del Verbano, Emilio Ballinari, sottolinea l’importanza dell’iniziativa:
«L’apertura di questi due nuovi sportelli, proprio nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, è un passo concreto verso una comunità più inclusiva. Vogliamo offrire ascolto qualificato e un accompagnamento reale nella costruzione di progetti di vita personalizzati».
Dove e quando
LUINO – Centro Diurno Disabili (CDD)
Via don P. Folli 2, Luino
Venerdì 9.00 – 11.00
0332 53 61 36
centrofamigliamete@comune.luino.va.it
ORINO – Sportello Fondazione Xénia presso Biblioteca Comunale
Via Garibaldi 17/B, Orino
Martedì 9.00 – 11.00
375 667 95 24
segreteria@fondazionexenia.it
