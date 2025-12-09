A Malnate arriva la Sicilia gluten free: L’Isola dei Celiaci porta in tavola nuovi sapori autentici

A Malnate, in via Martiri Patrioti 64, L’Isola dei Celiaci è diventata negli anni un punto di riferimento non solo per chi convive con la celiachia ma per chiunque cerchi prodotti buoni, sicuri e di qualità. Dopo aver ampliato l’offerta con il banco del fresco disponibile ogni giorno, il negozio compie ora un passo in più e porta sugli scaffali i profumi e i sapori della Sicilia, rigorosamente senza glutine. Un viaggio del gusto che unisce tradizione, attenzione alle esigenze alimentari e una continua ricerca di eccellenze artigianali.

Arancini saporiti, pitoni messinesi – i tipici calzoni ripieni – e l’immancabile focaccia messinese entrano ufficialmente nel mondo di L’Isola dei Celiaci, portando sulle tavole un assaggio di Sicilia che profuma di casa e di tradizione.

Sono prodotti nati per chi deve seguire una dieta senza glutine ma talmente buoni che conquistano chiunque ami la cucina regionale fatta come una volta. È proprio questo il messaggio che il negozio vuole trasmettere: gusto per tutti, sicurezza per chi ne ha bisogno.

Accanto alle specialità siciliane, L’Isola dei Celiaci propone anche un’ampia scelta di freschi di alta qualità: mozzarelle e burrate di bufala, ricotte, formaggi selezionati e salumi artigianali perfetti per panini, aperitivi e ricette quotidiane. Prodotti genuini, controllati e naturalmente gluten free, pensati per portare in tavola la stessa sicurezza che contraddistingue tutto il negozio, ma senza rinunciare al gusto autentico della tradizione.

Un negozio pensato per chi cerca qualità e sicurezza

L’Isola dei Celiaci continua a rinnovare la propria proposta mantenendo intatta la missione che lo ha reso così amato: offrire un assortimento affidabile, controllato e di alto livello, dedicato alle persone celiache ma accessibile a tutti i buongustai.

Il sito isoladeiceliaci.it permette di scoprire una parte dell’offerta, ma è entrando in negozio che si può davvero capire il valore del lavoro quotidiano, dalla selezione dei fornitori all’attenzione per il cliente.

Profumo di Natale: panettoni, pandori e cesti personalizzati

Con l’arrivo delle feste, il negozio diventa un piccolo laboratorio del gusto. Tra gli scaffali fanno capolino panettoni e pandori senza glutine, soffici, profumati e disponibili in diverse varianti. Una selezione perfetta per chi desidera vivere il Natale senza rinunciare ai grandi classici della tradizione dolciaria italiana.

Immancabili i cesti natalizi personalizzabili: combinazioni di dolce e salato, prodotti regionali, specialità siciliane e proposte gourmet pensate per stupire chi li riceve. Un regalo attento, gustoso e inclusivo, ideale per famiglie, aziende e appassionati del buon cibo.

Che siate alla ricerca di prodotti sicuri, di nuovi sapori da portare a tavola o di idee per il Natale, qui troverete un mondo tutto da esplorare.

