A Materia 20 anni dopo i protagonisti del libro “Le firme”

Sabato 20 dicembre alle ore 21 nella sede di Materia a Castronno (via Confalonieri 5) si terrà il comeback di un volume che, 20 anni fa, ha voluto dare risalto al furore creativo della nostra città di Varese ma non solo, chiamando a raccolta gli artisti più rappresentativi del nostro territorio e dell’ “Altrove”, celebrati dal clic del celebre fotografo Andrea Piacquadio – diventato artista di fama internazionale – unitamente a una loro testimonianza inedita in una “doppia” opera d’Arte senza eguali.

I personaggi immortalati erano circa un centinaio con le loro “contaminazioni” e quell’Altrove, vissuto come ricerca più intensa ed autentica del sé. Non abbiamo accolto soltanto nomi di prestigio (incluso un Premio Nobel), ma abbiamo dato spazio anche a giovani emergenti e particolarmente talentuosi, e di questi vedremo le loro opere “visionarie”.

La reunion per il volume Le Firme sarà condotta da Filippo Brusa (giornalista) con Grazia Tomasotti che fece parte della segreteria organizzativa e l’autore Andrea Piacquadio alla presenza di Dino Azzalin l’Editore. La serata non vuole rappresentare soltanto un’operazione di celebrazione nostalgica del libro, ma un evento dedicato alla sua eredità culturale nonché la possibilità di fare il punto sul futuro artistico del nostro territorio prealpino.

Che ne è stato dunque dei 100 protagonisti e delle loro opere inedite? Per qualcuno è stato un trampolino di lancio, per altri una conferma, per altri ancora una certezza. Qualcuno se n’è andato per sempre, lasciando a noi il dovere di divulgarne l’estro creativo, qualcuno è temporaneamente sparito, qualcun altro ha realizzato il suo sogno e qualche giovane emergente ce l’ha fatta; ma, dopo 20 anni, cosa rimane?

I 100 protagonisti restano tutti assimilati da un comune desiderio di bellezza, verità ed autenticità, che fa rima con immortalità. Il volume, infatti, nonostante le ineluttabili defezioni, è sempre attuale, poiché non celebra solo un territorio, ma il risveglio culturale di una generazione.

C’è qualcosa di sorprendentemente magico nel vedere accostati, nella stessa opera, artisti varesini insieme a mostri sacri della letteratura, Premi Nobel e giovani pressoché sconosciuti con la “fame” di successo.

Come dicemmo 20 anni fa, non abbiamo potuto ovviamente celebrarli tutti (e qualcuno spero ci abbia perdonato per la negligenza) ma, nella postfazione, annunciavamo di trovarci di fronte a una prima edizione di un’opera ben più ampia. “20 anni dopo”, come recita il titolo del libro di Alexandre Dumas, vi invitiamo a festeggiare con noi la prodigiosa longevità di Varese delle Firme e a rinsaldarne l’intento del suo “Multiforme ingegno”.

