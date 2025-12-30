Varese News

A Materia ripartono i corsi per la primavera: quattordici laboratori in arrivo tra benessere, sport, cultura e creatività

Da febbraio ripartono i corsi a Materia con quattordici laboratori dedicati a cultura, linguaggio, benessere e creatività. Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2026

Materia apre la stagione primaverile con un nuovo calendario di corsiDa febbraio a giugno lo spazio libero di VareseNews ospiterà una serie di proposte che toccano ambiti diversi, dalla comunicazione alle pratiche espressive del teatro, fino ai percorsi dedicati al benessere e alla conoscenza del territorio.

Prosegue la collaborazione con Varese Corsi che porta come obiettivo principale quello di offrire opportunità di formazione continuativa, con incontri che si svolgono in piccoli gruppi e che favoriscono la partecipazione diretta.

Tra le attività in calendario non mancheranno corsi dedicati alle lingue straniere, al teatro, alla cucina, al benessere psico fisico e tanto altro ancora. Ogni proposta è strutturata in modo che sia accessibile a chiunque.

Tutte le informazioni su programmi, costi e modalità di iscrizione si possono trovare sul sito ufficiale di Varese Corsi, cliccando qui.

Lingue

Quattro corsi per apprendere le basi e maggiori competenze in francese e inglese.

Inglese pre-intermedio A2. Questo corso è il trampolino ideale per espandere le proprie competenze comunicative e linguistiche per arrivare al B1. Dodici lezioni da martedì 3 febbraio dalle 20:00 alle 21:00, per iscriversi cliccare qui

Francese base A1/A2. Pensato per chi possiede una conoscenza base o pre-intermedia e desidera consolidare le proprie competenze comunicative per sentirsi più sicuro. Dodici lezioni da giovedì 5 febbraio dalle 18:00 alle 19:00, per iscriversi cliccare qui

Inglese per principianti A0/A1.Un percorso graduale e strutturato per muovere i primi passi nella lingua o consolidare le prime nozioni, acquisendo la sicurezza necessaria per le interazioni basilari. Dodici lezioni da martedì 10 marzo dalle 19:00 alle 20:00, per iscriversi cliccare qui 

Francese per principianti assoluti A0. Pensato per chi parte da zero o possiede una conoscenza molto limitata del francese e desidera acquisire le basi per comunicare in situazioni semplici. Dodici lezioni da giovedì 12 marzo dalle 19:00 alle 20:00, per iscriversi cliccare qui

Casa, teatro, scrittura

Quattro corsi che vanno a esplorare il mondo della cucina e del teatro. 

Teatro per adulti (avanzato). Un percorso pensato per chi ha già mosso i primi passi nel mondo teatrale e vuole portare le proprie capacità a livelli più avanzati. Sette lezioni da martedì 13 gennaio dalle 20:15 alle 22:15, per iscriversi cliccare qui

Dalle api al miele. Un affascinante percorso nel mondo dell’apicoltura per esplorare le basi di questa antica pratica.Cinque lezioni da venerdì 6 febbraio dalle 20:30 alle 22:30, per iscriversi cliccare qui

Teatro per adulti. Un percorso pensato per rafforzare la fiducia e coltivare la propria autonomia artistica, liberando il proprio potenziale espressivo e relazionale. Dieci lezioni da lunedì 2 marzo, dalle 20:15 alle 22:15, per iscriversi cliccare qui

Scrittura sinestetica. Un laboratorio che si concentra sullo spazio profondo e inaccessibile in cui “nasce” la scrittura, offrendo delle tecniche che sviluppano una scrittura multi-sensoriale. Otto lezioni da sabato 14 marzo dalle 10:00 alle 12:00, per iscriversi cliccare qui

Sport e fitness

Tre corsi che vanno ad approfondire il tema dello sport, con particolare attenzione al cammino e all’antica pratica di Tai Chi Chuan.

Tai Chi Chuan base. Attraverso esercizi fluidi e mirati, si scoprirà una pratica che agisce in profondità, migliorando significativamente l’equilibrio, la coordinazione e il benessere psicofisico generale. Quindici lezioni da lunedì 9 febbraio dalle 18:30 alle 20:00, per iscriversi cliccare qui

Tai Chi Chuan base 2. Un proseguimento per chi ha già acquisito le prime basi della disciplina e desidera approfondire e affinare la propria pratica. Quindici lezioni da mercoledì 11 febbraio dalle 18:30 alle 20:00, per iscriversi cliccare qui

Come prepararsi a un cammino. Un corso pensato per chi desidera affrontare un cammino, un trekking o un pellegrinaggio con la giusta preparazione fisica e mentale. Cinque lezioni da lunedì 2 marzo dalle 19:00 alle 20:30, per iscriversi cliccare qui 

Estetica

Tre corsi dedicati all’armocromia e alla valorizzazione del proprio stile e aspetto. 

Armocromia base. Introduzione ai principi fondamentali dell’armocromia alla scoperta delle proprie caratteristiche cromatiche. Tre lezioni da sabato 7 marzo dalle 10:00 alle 12:00, per iscriversi cliccare qui 

Stile e guardaroba. Attraverso domande mirate e spunti di riflessione, si approfondirà la conoscenza del proprio stile. Tre lezioni da giovedì 12 marzo dalle 19:00 alle 20:00, per iscriversi cliccare qui 

Armocromia avanzato. Un corso pensato per approfondire le conoscenze acquisite nel corso base, esplorando nel dettaglio i sottogruppi cromatici. Tre lezioni da sabato 11 aprile dalle 10:00 alle 12:00, per iscriversi cliccare qui 

Pubblicato il 30 Dicembre 2025
