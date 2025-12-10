A Morazzone arriva il Natale con la Proloco: domenica 14 dicembre il primo mercatino tra sapori, artigianato e magia

Morazzone si prepara a vivere un Natale come non l’ha mai fatto prima. Domenica 14 dicembre, dalle 9 alle 18, il Parco della Cooperativa Il Mondo di via Dalmazia ospiterà la prima edizione dei Mercatini di Natale, un evento organizzato dalla Proloco di Morazzone.

Un’intera giornata immersi nell’atmosfera delle feste, tra colori, profumi e musica natalizia, passeggiando tra le bancarelle di artigianato, prodotti alimentari e idee regalo, pensate per chi ama le cose belle e autentiche.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà lo stand gastronomico, che proporrà un vero e proprio viaggio nei sapori invernali: spätzle con panna e speck, wurstel con crauti, bretzel, dolci natalizi e bevande calde come vin brulè, cioccolata calda e bombardino, perfette per riscaldarsi e concedersi una pausa golosa.

Alle 14.30 l’arrivo tanto atteso di Babbo Natale in carrozza regalerà sorrisi ed emozioni ai più piccoli, che potranno consegnare la loro letterina e vivere la magia del Natale da protagonisti.

L’evento avrà anche un grande valore solidale: chi lo desidera potrà portare un giocattolo usato in buono stato da donare ai bambini meno fortunati, per trasformare un piccolo gesto in un grande regalo.

Durante la giornata si potrà fare tappa alla scuola secondaria E. Fermi, dove dalle 10:00 alle 17:00 si potrà visitare il “villaggio di Babbo Natale”, interamente realizzato dagli alunni. In centro, a Casa Macchi, l’ evento organizzato dal FAI “Natale a casa Macchi”, speciale vendita natalizia e visite guidate, mentre dalle 10:00 alle 12:00, ci sarà il consueto scambio di auguri dell’ Avis Morazzone ai soci donatori presso la sede in via Pier Francesco Mazzucchelli 27. Per concludere le visite, un passaggio alla Cascina Ronchetto, aperta in occasione delle festività, dove dalle 10.30-12:30 e 14.30-17.30 sarà possibile fare visita guidata, degustare selezione vini e acquistare confezioni regalo.

Un’esperienza da vivere con la famiglia e gli amici, tra tradizione, gusto e convivialità: un’occasione unica per entrare davvero nello spirito delle feste.

L’evento si svolge in via Dalmazia, sotto il Full Stop di Morazzone, che per l’occasione farà apertura straordinaria per tutto il giorno.

In caso di maltempo verrà annullato. Per consultare la locandina cliccare qui.