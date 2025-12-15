A Natale regala la bellezza: con il FAI un dono che protegge l’Italia

Questo Natale è possibile scegliere un regalo che unisce bellezza e impegno, sostenendo la tutela del patrimonio artistico e naturale italiano grazie al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Nei negozi del FAI si trovano idee regalo originali, sostenibili e ricche di significato: ogni acquisto contribuisce concretamente alla missione della Fondazione, impegnata da cinquant’anni nella protezione e valorizzazione dei luoghi più preziosi del Paese. Un dono che racconta una storia fatta di cura, responsabilità e attenzione al futuro.

I 50 anni del FAI celebrati con una collezione speciale

Il FAI celebra quest’anno il suo cinquantesimo anniversario, un traguardo che affonda le radici in un progetto nato per difendere la bellezza dell’Italia e trasmetterla alle generazioni future. Per l’occasione è stata realizzata una collezione speciale dedicata ai 50 anni della Fondazione, composta da oggetti ricercati e illustrati in esclusiva da Jean Blancheart, pensati per raccontare i valori e la storia del FAI.

La collezione comprende un foulard in seta decorato con un mandala reinterpretato in chiave FAI, una shopper in cotone biologico stampata con inchiostri ad acqua, quaderni realizzati con carta ottenuta dagli scarti della lavorazione degli agrumi e matite prodotte in resina sintetica derivata dal riciclo di vasetti di yogurt e frigoriferi. Tutti i prodotti sono stati selezionati con particolare attenzione alla qualità e alla sostenibilità dei materiali.

Sapori dei territori che sostengono la missione del FAI

Accanto agli oggetti, nei negozi FAI sono disponibili anche prodotti alimentari legati ai territori e ai Beni della Fondazione. Tra questi figurano marmellate di agrumi siciliani, preparate con frutta cotta al vapore e pochi ingredienti naturali, mieli in diverse varietà – dall’acacia al castagno, dal millefiori al ciliegio – prodotti grazie alle api che contribuiscono alla tutela della biodiversità, e l’Amaro “I Giganti della Sila”, una ricetta esclusiva che racchiude oltre venti varietà botaniche tipiche del bosco monumentale calabrese.

Tutti gli acquisti effettuati nei negozi FAI sostengono direttamente le attività della Fondazione, trasformando ogni regalo in un gesto concreto a favore del patrimonio italiano.

La tessera FAI: un regalo che dura tutto l’anno

Per chi desidera donare un’esperienza che si rinnova nel tempo, è possibile scegliere anche la tessera FAI. Un regalo che permette di visitare i Beni della Fondazione, partecipare a eventi dedicati e prendere parte a una comunità impegnata ogni giorno nella cura e nella tutela dei luoghi speciali d’Italia.

