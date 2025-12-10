A Natale si rinnova la magia della casa di Ispra che incanta da 40 anni

Anche quest’anno, a Ispra, la casa di Bruno Melchiori e sua moglie Antonietta si veste a festa in Via Europa, confermando una tradizione che la rende in un vero e proprio villaggio natalizio. Una passione che si rinnova ogni volta che si avvicinano le festività e che, da quattro decenni, illumina il periodo dell’Avvento attirando visitatori da tutta la provincia e persino oltre. La dedizione della coppia coinvolge l’intera famiglia ed è la perfetta espressione dello spirito natalizio.

(La gallery fotografica risale all’articolo di VareseNews del dicembre 2024)

La scintilla di questa straordinaria usanza si è accesa quarant’anni fa, con la nascita dei loro figli, e oggi continua a brillare con l’aiuto dei nipoti. «Lo facciamo da quarant’anni, da quando sono nati i nostri figli e oggi continuiamo anche con l’aiuto dei nipoti», spiegavano in un’intervista a VareseNews nel 2022. La coppia, ormai in pensione, mantiene viva questa magia, ideando ogni anno un tema sempre diverso per sorprendere chi si ferma davanti al loro cancello. Nonostante la loro abitazione si trovi a breve distanza dal centro del paese, in molti si spingono fin qui, sicuri di trovare una novità che li lascerà a bocca aperta.

La dedizione non si limita solo al periodo natalizio, poiché Bruno e Antonietta nel corso degli anni hanno esteso l’abitudine di addobbare la casa anche per Pasqua e Halloween. Tuttavia, rimane l’Avvento che l’atmosfera raggiunge il suo culmine di incanto.

L’allestimento è curato nei minimi dettagli: sul cancello è installata una speciale cassetta delle lettere per Babbo Natale, accanto a cui si trova un cestino pieno di caramelle e cioccolatini offerti ai visitatori. Un diffusore spande essenze di cannella e cioccolato, mentre proiezioni natalizie mostrano Babbo Natale intento a consegnare regali.

Questa passione ha reso l’allestimento famoso ben oltre il Lago Maggiore. «Arrivano da Milano, Gallarate e oltre. Devo dire che sono sempre stati tutti molto rispettosi e noi siamo felici quando vediamo le persone fermarsi davanti al nostro cancello», dicevano sempre Bruno e Antonietta. La coppia si assicura sempre che tutto sia in perfetta funzione e che le scorte di leccornie non manchino mai. «Il mattino corro fuori a riempirlo, prima che passino i bambini che vanno a scuola», spiegava Antonietta, custode di una riserva di dolcetti. Lei e Bruno, che è definito il «vero regista» insieme alla figlia per la parte scenografica, iniziano l’allestimento con l’aiuto di tutti, anche dei più piccoli.