A Natale una carta, mille idee: Melaregalo Tigros per regali e welfare aziendale
Da TIGROS la carta prepagata che si adatta a ogni esigenza, dai regali personali ai benefit aziendali
Natale si avvicina e con lui torna l’eterno dilemma: cosa regalare a parenti, amici o collaboratori? TIGROS propone una soluzione pratica che lascia massima libertà a chi riceve: le carte prepagate Melaregalo, perfette sia per i regali personali che per i piani welfare aziendali.
Il concetto è semplice ma efficace: funzionano come un salvadanaio flessibile, con un credito che può essere utilizzato in più soluzioni nell’arco di dodici mesi dall’attivazione. Non serve spendere tutto subito e dopo ogni acquisto lo scontrino mostra il saldo aggiornato, così da tenere sempre sotto controllo quanto credito resta disponibile.
A Natale una carta, mille idee
Le carte Melaregalo sono disponibili nei tagli da 25, 50 e 100 euro e possono essere utilizzate per fare la spesa in tutti i supermercati TIGROS oppure online attraverso il servizio TIGROS Drive, selezionando il pagamento “al ritiro”. Che si tratti dei nonni appassionati di prodotti freschi o di un figlio che ama preparare la cena della vigilia, la carta si adatta perfettamente alle abitudini di chi la riceve.
L’acquisto è semplice: basta recarsi in cassa presso uno qualsiasi dei punti vendita TIGROS oppure completare l’ordine online su tigros.it/melaregalo. Il portale non richiede registrazione e accetta pagamenti tramite bonifico bancario o carta di credito. Si può scegliere tra la versione fisica, da ritirare in negozio o ricevere a casa entro sette giorni lavorativi, e la versione digitale, inviata via email subito dopo la conferma del pagamento e sempre disponibile sullo smartphone. I tempi di consegna sono rapidi e puntuali, ideali anche per chi si organizza all’ultimo momento. Per le carte digitali è inoltre possibile richiedere la personalizzazione gratuita con un importo a scelta.
La soluzione ideale per il welfare aziendale
Le carte Melaregalo rappresentano anche uno strumento prezioso per le aziende che vogliono premiare i propri collaboratori. Perfette come incentivo, benefit o riconoscimento per il lavoro svolto, soddisfano tutti i requisiti dei piani di welfare aziendale con un vantaggio importante: sono 100% deducibili ed esenti da IVA.
Per ordini da 1.550 euro in su, le aziende possono beneficiare di uno sconto del 3% in carte aggiuntive, e sono previsti sconti incrementali in base al volume dell’ordine. Inoltre, per rendere il dono ancora più esclusivo, è possibile personalizzare gratuitamente le carte con il logo aziendale o il nome dei destinatari, un tocco che rende il regalo più personale e rafforza il legame con i collaboratori. I tempi di consegna sono rapidi e puntuali, anche nei periodi di maggiore richiesta
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a melaregalo@tigros.it oppure visitare il sito tigros.it/melaregalo.
Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa. Nei punti vendita di dimensioni più piccole è possibile non trovare la totalità delle offerte presentate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.