A Natale una carta, mille idee: Melaregalo Tigros per regali e welfare aziendale

Da TIGROS la carta prepagata che si adatta a ogni esigenza, dai regali personali ai benefit aziendali

Natale si avvicina e con lui torna l’eterno dilemma: cosa regalare a parenti, amici o collaboratori? TIGROS propone una soluzione pratica che lascia massima libertà a chi riceve: le carte prepagate Melaregalo, perfette sia per i regali personali che per i piani welfare aziendali.

Il concetto è semplice ma efficace: funzionano come un salvadanaio flessibile, con un credito che può essere utilizzato in più soluzioni nell’arco di dodici mesi dall’attivazione. Non serve spendere tutto subito e dopo ogni acquisto lo scontrino mostra il saldo aggiornato, così da tenere sempre sotto controllo quanto credito resta disponibile.

A Natale una carta, mille idee

Le carte Melaregalo sono disponibili nei tagli da 25, 50 e 100 euro e possono essere utilizzate per fare la spesa in tutti i supermercati TIGROS oppure online attraverso il servizio TIGROS Drive, selezionando il pagamento “al ritiro”. Che si tratti dei nonni appassionati di prodotti freschi o di un figlio che ama preparare la cena della vigilia, la carta si adatta perfettamente alle abitudini di chi la riceve.

L’acquisto è semplice: basta recarsi in cassa presso uno qualsiasi dei punti vendita TIGROS oppure completare l’ordine online su tigros.it/melaregalo. Il portale non richiede registrazione e accetta pagamenti tramite bonifico bancario o carta di credito. Si può scegliere tra la versione fisica, da ritirare in negozio o ricevere a casa entro sette giorni lavorativi, e la versione digitale, inviata via email subito dopo la conferma del pagamento e sempre disponibile sullo smartphone. I tempi di consegna sono rapidi e puntuali, ideali anche per chi si organizza all’ultimo momento. Per le carte digitali è inoltre possibile richiedere la personalizzazione gratuita con un importo a scelta.

La soluzione ideale per il welfare aziendale

Le carte Melaregalo rappresentano anche uno strumento prezioso per le aziende che vogliono premiare i propri collaboratori. Perfette come incentivo, benefit o riconoscimento per il lavoro svolto, soddisfano tutti i requisiti dei piani di welfare aziendale con un vantaggio importante: sono 100% deducibili ed esenti da IVA.

Per ordini da 1.550 euro in su, le aziende possono beneficiare di uno sconto del 3% in carte aggiuntive, e sono previsti sconti incrementali in base al volume dell’ordine. Inoltre, per rendere il dono ancora più esclusivo, è possibile personalizzare gratuitamente le carte con il logo aziendale o il nome dei destinatari, un tocco che rende il regalo più personale e rafforza il legame con i collaboratori. I tempi di consegna sono rapidi e puntuali, anche nei periodi di maggiore richiesta

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a melaregalo@tigros.it oppure visitare il sito tigros.it/melaregalo.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa. Nei punti vendita di dimensioni più piccole è possibile non trovare la totalità delle offerte presentate. 

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
