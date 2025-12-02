A Olgiate Olona nasce “L’Arte delle Regole”: un murales e un percorso educativo su legalità e cittadinanza
Inaugurato oggi alle scuole Ferrini il murales che segna l’avvio del progetto formativo “L’Arte delle Regole”, tra arte urbana e educazione civica
Il comune di Olgiate Olona in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Beato Contardo Ferrini, A&A – Albè & Associati Studio Legale e l’Associazione We Run the street, ha avviato un nuovo progetto formativo dedicato ai temi dell’arte, della legalità e della cittadinanza responsabile.
Proprio oggi, martedì 2 dicembre 2025, presso le scuole Ferrini, è stato inaugurato un murales dedicato al progetto, realizzato in collaborazione con We Run the Street e con il contributo creativo di alcuni studenti. L’inaugurazione, che segna simbolicamente l’avvio del percorso “L’Arte delle Regole”, si è svolta alla presenza del Sindaco, del Vicesindaco, del Dirigente Scolastico, del personale dei Servizi Sociali e dell’Avvocata Stefania Colombo dello studio Albè & Associati, che nell’occasione ha illustrato ai presenti i temi che affronterà con gli studenti durante le ore di educazione civica nel corso del 2026.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a comprendere come la libertà di espressione, nelle sue molteplici forme – dai graffiti ai murales, dalla musica ai social network – possa convivere con il rispetto delle norme, stimolando una riflessione consapevole sul confine tra creatività autentica e atti di vandalismo. Gli incontri offriranno inoltre l’occasione per approfondire cosa accade quando si viola la legge e quali siano le conseguenze sul piano civile e penale, con un linguaggio chiaro e adatto alla loro età.
Accanto a questo percorso dedicato alle classi, nel 2026 l’Avvocata Colombo terrà anche un convegno rivolto sia agli studenti sia ai genitori intitolato “Cyberbullismo: dietro lo schermo la legge non si spegne”. L’appuntamento proporrà una panoramica completa sul fenomeno del cyberbullismo, sulle norme che lo regolano, sulle possibili responsabilità penali dei minori e sul ruolo dei genitori nella prevenzione e nella gestione delle condotte online, includendo esempi pratici per favorire la comprensione dei comportamenti a rischio.
Con queste iniziative, il comune di Olgiate Olona e le Scuole Ferrini confermano il proprio impegno nel promuovere una cultura del rispetto, dell’espressione consapevole e della legalità, offrendo ai ragazzi e alle loro famiglie strumenti concreti per affrontare con maturità sia il mondo reale sia quello digitale.
