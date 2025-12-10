A Orino il cedro del Libano diventa una natività scolpita a mano

Arte e natura si respirano nella piazza di Orino: l’abete verde che guarda la chiesa di piazza XI Febbraio fa il paio con il grande presepe in legno intagliato grazie alla mano dello scultore Sergio Terni. Un nome conosciuto nella valle e oltre per aver già attirato, negli anni, migliaia di visitatori in quella passeggiata delle sculture che si può apprezzare a Cerro, frazione di Cocquio Trevisago, che ospita diverse delle sue opere. Sculture vere e proprie, come il San Bernardo posto qualche anno fa in uno degli scorci caratteristici del borgo.

Ed ecco che ancora oggi Terni stupisce i visitatori che arrivano nella piazza di Orino e possono ammirare il presepe cesellato a mano. Si tratta di una vera e propria opera scultorea, realizzata in blocchi di legno di cedro del Libano, che ritrae la Natività disposta su tre statue, a cui si aggiungono un pastore che suona e un uccello che osserva la scena.

La spiritualità unita al segno che lascia la natura – peraltro ancora selvaggia in queste valli – rendono il tocco artistico di Terni una vera e propria firma: già visibile in diverse sculture che richiamano creature immaginarie nei boschi, proprio come quella della strega posizionata al bivio fra il sentiero 310 Nord e il viottolo che porta alla Rocca di Orino, nel folto del bosco: un’opera suggestiva, sempre con quel tocco magico e di leggenda.

La posa della Natività in piazza è stata garantita dal lavoro di Luigi Sperati e Giancarlo Mufatti, oltre che dall’aiuto di Cesare Moia, ex sindaco e appassionato di tradizioni e linguaggi locali.