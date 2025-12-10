A Radio Missione Francescana un approfondimento sul tumore al seno con la professoressa Francesca Rovera

Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 11.10, Radio Missione Francescana dedicherà una puntata speciale del programma Medicina a uno dei temi più rilevanti per la salute femminile: la diagnosi, la terapia e la prevenzione del tumore della mammella. Ospite della trasmissione sarà la professoressa Francesca Rovera, responsabile della S.C. Breast Unit dell’ASST Sette Laghi, Professore Ordinario di Chirurgia e Presidente della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi dell’Insubria.

A condurre l’intervista saranno Giorgio Dini e Luigi Rusconi, che guideranno la conversazione affrontando i principali aspetti clinici e informativi legati alla patologia oncologica più diffusa tra le donne.

La puntata andrà in replica domenica 14 dicembre alle ore 16.00, offrendo così un’ulteriore occasione di ascolto a chi desidera approfondire il tema.

Come ascoltare la trasmissione

Radio Missione Francescana è disponibile su diverse frequenze, a seconda delle zone della provincia di Varese:

94.6 da Varese fino a Busto Arsizio e parte sud della provincia

91.7 per la città di Varese e i comuni limitrofi

88.5 in Valceresio

90.0 nell’area tra Rancio Valcuvia, Laveno, Intra, Besozzo e Gavirate

91.4 per la zona sud del Lago Maggiore, da Laveno a Sesto Calende fino a Varese

89.55 per la zona nord del Lago Maggiore, da Laveno a Luino

92.8 (zona non specificata nel comunicato)

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione informativa per il pubblico, soprattutto in un ambito in cui prevenzione e consapevolezza possono fare la differenza.