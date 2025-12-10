Varese News

A Radio Missione Francescana un approfondimento sul tumore al seno con la professoressa Francesca Rovera

Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 11.10, Radio Missione Francescana dedicherà una puntata speciale del programma Medicina a uno dei temi più rilevanti per la salute femminile

Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 11.10, Radio Missione Francescana dedicherà una puntata speciale del programma Medicina a uno dei temi più rilevanti per la salute femminile: la diagnosi, la terapia e la prevenzione del tumore della mammella. Ospite della trasmissione sarà la professoressa Francesca Rovera, responsabile della S.C. Breast Unit dell’ASST Sette Laghi, Professore Ordinario di Chirurgia e Presidente della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi dell’Insubria.

A condurre l’intervista saranno Giorgio Dini e Luigi Rusconi, che guideranno la conversazione affrontando i principali aspetti clinici e informativi legati alla patologia oncologica più diffusa tra le donne.

La puntata andrà in replica domenica 14 dicembre alle ore 16.00, offrendo così un’ulteriore occasione di ascolto a chi desidera approfondire il tema.

Come ascoltare la trasmissione

Radio Missione Francescana è disponibile su diverse frequenze, a seconda delle zone della provincia di Varese:

  • 94.6 da Varese fino a Busto Arsizio e parte sud della provincia

  • 91.7 per la città di Varese e i comuni limitrofi

  • 88.5 in Valceresio

  • 90.0 nell’area tra Rancio Valcuvia, Laveno, Intra, Besozzo e Gavirate

  • 91.4 per la zona sud del Lago Maggiore, da Laveno a Sesto Calende fino a Varese

  • 89.55 per la zona nord del Lago Maggiore, da Laveno a Luino

  • 92.8 (zona non specificata nel comunicato)

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione informativa per il pubblico, soprattutto in un ambito in cui prevenzione e consapevolezza possono fare la differenza.

Pubblicato il 10 Dicembre 2025
