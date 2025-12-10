A Rescaldina va in scena “La Lezione” di Ionesco: il Laboratorio delle Idee torna sul palco

Appuntamento sabato 13 dicembre alle ore 21 all’auditorium comunale. L’ingresso è libero e gratuito

Sabato 13 dicembre, alle ore 21.00, l’Auditorium Comunale di Rescaldina ospiterà la rappresentazione de “La Lezione”, uno dei capolavori del Teatro dell’Assurdo firmato Eugène Ionesco. A portarlo in scena sarà Il Laboratorio delle Idee di Cislago, che torna sul palcoscenico con uno spettacolo intenso e dal forte coinvolgimento emotivo.

Gli attori del gruppo, già premiati in diverse rassegne teatrali, interpreteranno una delle opere più note e destabilizzanti di Ionesco, capace di trascinare lo spettatore in una narrazione surreale, ricca di tensione e colpi di scena, fino a un epilogo imprevedibile.

L’ingresso è libero e gratuito, un’opportunità per il pubblico di avvicinarsi a uno dei testi più importanti del teatro contemporaneo e a una compagnia che negli anni ha saputo distinguersi per qualità e passione.