A Saronno l’incontro degli aderenti del Movimento 5 Stelle del gruppo centro/sud di Busto Arsizio
L’assemblea si terrà sabato 6 dicembre con l'intervento dell’europarlamentare Gaetano Pedullà, che aprirà i lavori con una relazione
Sabato 6 dicembre a Saronno si terrà l’assemblea degli aderenti del gruppo centro/sud di Busto Arsizio del Movimento 5 Stelle. L’incontro si svolgerà dalle 10 alle 12 in via Pietro Micca 17.
L’assemblea, riservata agli attivisti del gruppo territoriale, vedrà la partecipazione dell’europarlamentare Gaetano Pedullà, che aprirà i lavori con una sua relazione. L’incontro si inserisce in un percorso di confronto interno e riorganizzazione delle attività locali del Movimento.
Al’ordine del giorno, oltre all’intervento dell’onorevole Pedullà, sono previste comunicazioni dello staff, il coordinamento interno del gruppo comunicazione e un punto specifico sul sostegno economico al gruppo territoriale.
Spazio anche all’organizzazione delle attività future, con un confronto su ruoli e procedure per ottimizzare la gestione delle assemblee.
