A Saronno torna il Mercatino regionale piemontese: due giorni di sapori e tradizione in piazza Libertà

Sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle 9,30 alle 19,30 ci saranno le bancarelle con i prodotti tipici del Piemonte: vini, formaggi, cioccolato e tante idee regalo

Profumi, sapori e prodotti tipici del Piemonte saranno i protagonisti del weekend del 13 e 14 dicembre a Saronno, dove torna il Mercatino regionale piemontese, la fiera itinerante dedicata alle eccellenze enogastronomiche di una delle regioni più ricche di tradizione culinaria.

L’evento si svolgerà in piazza Libertà, dalle 9.30 alle 19.30 in entrambe le giornate, e offrirà l’occasione di scoprire e acquistare prodotti tipici selezionati direttamente dai produttori piemontesi: formaggi d’alpeggio e salumi stagionati, vini DOC e DOCG delle Langhe e del Monferrato, miele, nocciole, confetture e cioccolato artigianale, pasta fresca, dolci tipici, conserve e molto altro.

Il Mercatino Regionale Piemontese è una fiera itinerante che da anni promuove l’incontro tra territori e sapori, facendo tappa nelle piazze italiane per valorizzare i prodotti artigianali e le piccole realtà locali.