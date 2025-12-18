A sorpresa arriva in Consiglio comunale a Saronno il Piano ex Isotta Fraschini. Minoranze sconcertate

Un vero pacco di Natale con sorpresa quello che la Giunta Pagani ha “consegnato” ieri sera durante la riunione dei capigruppo in vista del Consiglio comunale che si terrà domani, venerdì 19 dicembre, e che avrà come tema diversi punti cruciali per la gestione economica del Comune.

Durante la capigruppo è stata infatti anticipata la convocazione di un’altra e ben più “pesante” seduta del Consiglio con un solo punto all’ordine del giorno: l’adozione del Programma integrato di intervento in variante al PGT ambito ATUa1, ovvero l‘Area Ex Isotta Fraschini.

Un vero colpo di scena, che ha lasciato interdette le minoranze, ma non solo. Al momento del voto nella riunione dei capigruppo, al parere contrario dei rappresentanti dell’opposizione si è aggiunta l’astensione di Silvio Barosso, capogruppo di Insieme per crescere, civica che sostiene la maggioranza.

I gruppi della minoranza sono già sul piede di guerra per diversi motivi, a partire dai tempi stretti per la consultazione di tutta la documentazione di un progetto complesso e determinante per la ridefinizione di un pezzo importante della città.

«A questa mattina il link che ci è stato inviato per accedere ai documenti del progetto non funziona – dice l’ex sindaco Augusto Airoldi. Io e gli altri capigruppo abbiamo provato più volte, ha funzionato solo una volta su diversi tentativi, e poi basta. Ci siamo confrontati e insieme stiamo inviando una comunicazione ufficiale al Comune per segnalare questo fatto che a nostro parere rende non valida la convocazione del Consiglio. Al di là di questo riteniamo che affrontare in questo modo e con questi tempi un tema così importante sia poco rispettoso per il Consiglio comunale e soprattutto per la città su cui questo progetto avrà importanti conseguenze».

«Non parlerei di accelerazione – risponde la sindaca Ilaria Pagani – Settimana scorsa abbiamo convocato la Commissione dove abbiamo fatto il punto e mi sembrava scontato che fatta la Commissione fossimo a buon punto. Abbiamo sempre detto che stavamo lavorando su questo tema e nei giorni scorsi siamo arrivati alla conclusione delle istanze che sono state portate dalla proprietà. L’istruttoria ora è arrivata a conclusione e quindi abbiamo deciso di procedere velocemente, per non dover aspettare un altro mese. Abbiamo voluto portare il piano in Consiglio prima di Natale in modo che da gennaio possano partire tutte le altre procedure previste dalla legge. Niente di straordinario, semplicemente ci siamo impegnati».

(nella foto uno dei rendering del progetto di rigenerazione urbana)