A Sumirago inaugurato “Il Giardino dei Piccoli”: il nuovo parco giochi è realtà

Con un pomeriggio di festa e la partecipazione della comunità, è stato inaugurato il nuovo parco giochi di Sumirago, nel parco del municipio. Un progetto nato dalla volontà condivisa del Consiglio comunale e realizzato grazie a un gesto concreto di impegno civico.

Il sindaco Yvonne Beccegato, nel suo discorso inaugurale, ha sottolineato come il parco giochi sia il frutto di una scelta coraggiosa e condivisa: per due anni, tutti i consiglieri comunali – sia di maggioranza che di opposizione – hanno rinunciato ai gettoni di presenza, destinando le somme risparmiate, insieme a una parte dell’avanzo di bilancio 2024, alla costruzione dell’area giochi.

«Questo non è un semplice calcolo finanziario – ha detto il sindaco – è un messaggio politico e umano fortissimo: il benessere e la felicità dei nostri bambini sono la nostra priorità assoluta».

Il nuovo parco, chiamato “Il Giardino dei Piccoli”, è stato pensato come uno spazio aperto a tutte le famiglie, dove coltivare amicizie, immaginazione e condivisione. Il sindaco lo ha definito «un luogo di incontro e di inclusione per tutte le famiglie», sottolineando il valore sociale e comunitario dell’iniziativa.

Arriva anche la mascotte: “Sumy lo Scoiattolo”

La giornata è stata anche l’occasione per presentare la nuova mascotte della città: Sumy lo Scoiattolo, un personaggio pensato per accompagnare i bambini nella scoperta del parco e per diventare un simbolo positivo per tutta la comunità.

«È veloce, vivace, e vive proprio qui tra i nostri alberi – ha detto il sindaco – Sumy sarà il nostro portafortuna e il simbolo della vivacità di Sumirago». L’inaugurazione si è conclusa con l’invito ai bambini a vivere il parco con gioia, libertà e curiosità. «Questo parco è vostro – ha detto il sindaco – divertitevi e create qui i vostri ricordi più belli».