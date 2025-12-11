A Travedona Monate arriva la pista di ghiaccio sostenibile: una novità che farà brillare il Natale
La pista sarà aperta dal 12 dicembre al 6 gennaio. Tutte le informazioni su giorni, orari e noleggio
A Travedona Monate il Natale quest’anno è ancora più speciale. Alla spiaggia in Via Binda sta per arrivare una novità: la pista di pattinaggio su ghiaccio sostenibile – senza utilizzo di acqua e di energia elettrica – unica nel suo genere e pronta a diventare il cuore delle festività.
La pista sarà aperta dal 12 dicembre al 6 gennaio. Dal lunedì al venerdì si potrà pattinare dalle 14:00 alle 22:00. Nei festivi, la pista sarà disponibile dalle 11:00 alle 22:00. Il costo per l’ingresso e il noleggio dei pattini è di cinque euro l’ora.
L’iniziativa è nata grazie al contributo di alcune aziende e di cittadini, che hanno unito le forze per trasformare la spiaggia in un punto d’incontro dove trascorrere insieme momenti speciali e respirare l’atmosfera natalizia – magari con una cioccolata calda o una bevanda speciale al bar vicino – che resterà aperto per tutto il periodo.
«Grazie – commenta l’amministrazione comunale di Travedona Monate – alle aziende e ai cittadini che hanno contribuito totalmente alla realizzazione del progetto. Con impegno e passione hanno creato un’iniziativa capace di coinvolgere l’intera comunità. Invitiamo tutte le famiglie a partecipare e a vivere insieme questo nuovo spazio di festa e divertimento in uno degli angoli più suggestivi del paese».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.