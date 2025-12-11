Varese News

A Travedona Monate arriva la pista di ghiaccio sostenibile: una novità che farà brillare il Natale

La pista sarà aperta dal 12 dicembre al 6 gennaio. Tutte le informazioni su giorni, orari e noleggio

A Travedona Monate il Natale quest’anno è ancora più speciale. Alla spiaggia in Via Binda sta per arrivare una novità: la pista di pattinaggio su ghiaccio sostenibile – senza utilizzo di acqua e di energia elettrica – unica nel suo genere e pronta a diventare il cuore delle festività.

La pista sarà aperta dal 12 dicembre al 6 gennaio. Dal lunedì al venerdì si potrà pattinare dalle 14:00 alle 22:00. Nei festivi, la pista sarà disponibile dalle 11:00 alle 22:00. Il costo per l’ingresso e il noleggio dei pattini è di cinque euro l’ora.

L’iniziativa è nata grazie al contributo di alcune aziende e di cittadini, che hanno unito le forze per trasformare la spiaggia in un punto d’incontro dove trascorrere insieme momenti speciali e respirare l’atmosfera natalizia – magari con una cioccolata calda o una bevanda speciale al bar vicino – che resterà aperto per tutto il periodo.

«Grazie – commenta l’amministrazione comunale di Travedona Monate – alle aziende e ai cittadini che hanno contribuito totalmente alla realizzazione del progetto. Con impegno e passione hanno creato un’iniziativa capace di coinvolgere l’intera comunità. Invitiamo tutte le famiglie a partecipare e a vivere insieme questo nuovo spazio di festa e divertimento in uno degli angoli più suggestivi del paese».

Pubblicato il 11 Dicembre 2025
