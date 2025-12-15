A “Tutta Varese ne parla” Alberto Cioffi, amico del figlio di Zagari e del figlio dell’imprenditore Riboli

Questa mattina, lunedì, Tutta Varese ne Parla: analisi, commenti e interviste su città e territorio – in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 10.06 su radio RMF e radio Materia/Varesenews – proporrà una straordinaria testimonianza sul rapimento di Emanuele Riboli e sulla tragedia della stagione dei sequestri di persona che colpì la provincia di Varese e il Nord Italia tra la metà degli anni ’70 e il 1990.

Una vicenda ritornata d’attualità grazie al film Ammazzare stanca, tratto dall’autobiografia del pentito Antonio Zagari, ora in programmazione nelle sale di tutta Italia.

Negli studi di RMF, ci sarà Alberto Cioffi, all’epoca dei fatti compagno di lavoro nell’azienda della famiglia Riboli nonché amico del povero Emanuele ma anche di Enzo Zagari, fratello di Antonio. Entrambi erano figli di Giacomo, allora capobastone della ‘Ndrangheta in provincia di Varese.

Alberto Cioffi sarà intervistato da Antonio Franzi, direttore di RMF.

Con lui, interverranno Gianni Spartà, che da cronista di quelle vicende sulla Prealpina ricevette tra le proprie mani il memoriale di Antonio Zagari, e Diego Pisati, a lungo responsabile delle pagine di cultura e spettacolo dello stesso quotidiano.

