A Varese tensioni sul bilancio comunale: la Lega attacca la Giunta
Al centro dello scontro politico c’è lo stallo sul bilancio e la richiesta della Lega di discutere con urgenza le proposte in tema di sicurezza urbana
Nuove tensioni a Palazzo Estense, dove è in corso la discussione del bilancio comunale. Il gruppo consiliare della Lega di Varese accusa la maggioranza e la Giunta di assenteismo e mancanza di responsabilità, parlando apertamente di «spettacolo indegno».
In un comunicato diffuso nella giornata del 13 dicembre, il consigliere Emanuele Monti della Lega punta il dito contro quella che definisce una situazione di «stallo grave e inaccettabile», sottolineando come le ultime sedute del Consiglio comunale siano andate deserte a causa dell’assenza dei componenti della Giunta.
«Parliamo – si legge nella nota – di una Giunta lautamente retribuita: oltre 2.000 euro al giorno in stipendi complessivi per assessori che preferiscono non presentarsi in Aula». Nel mirino anche la mancata attuazione di una proposta fatta in campagna elettorale dal sindaco Davide Galimberti, che avrebbe promesso di sottoporre il proprio stipendio a un sondaggio popolare. Promessa che, secondo la Lega, non è mai stata mantenuta.
«Tali compensi risultano totalmente immeritati alla luce dell’assenza e dell’irresponsabilità dimostrate», affermano i rappresentanti del Carroccio.
Il comunicato si conclude con una presa di posizione netta su un tema centrale per la Lega: la sicurezza. «La sicurezza non si negozia – dichiara il consigliere regionale Emanuele Monti –. Se le nostre proposte continueranno a essere ignorate, continueremo a dare battaglia in Consiglio comunale».
