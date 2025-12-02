A Villadosia un weekend di festa con la “Magia di Natale”

La comunità di Villadosia si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: la tradizionale “Magia di Natale”, organizzata dalla parrocchia e in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025. Due giornate dedicate alla convivialità, alle tradizioni e allo spirito natalizio, con un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgerà l’oratorio e le vie del paese.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre dalle ore 19 in oratorio, dove la serata sarà animata dal gruppo “La Stecca”, protagonista di giochi e momenti di intrattenimento pensati per tutte le età.

Accanto all’animazione troverà spazio anche la tradizione culinaria: in tavola saranno serviti polenta, baccalà, brugitt, zola, panini con salamella, patatine e naturalmente panettone, per chiudere in dolcezza una serata all’insegna dello stare insieme.

Domenica 14 dicembre: mercatini, stand gastronomici e intrattenimento

La festa proseguirà domenica 14 dicembre dalle ore 8, quando via Gramsci e l’oratorio si trasformeranno in un piccolo villaggio natalizio. Le bancarelle proporranno prodotti alimentari, artigianato e oggettistica, offrendo l’occasione per un regalo originale o per sostenere le realtà locali.

Non mancherà lo stand gastronomico, dove saranno disponibili polenta, baccalà, bruscitt, zola, pasta e fagioli, panini con salamella, patatine e le immancabili frittelle.

Nel pomeriggio, dalle 15.00, spazio all’atmosfera più autentica del Natale con lo zampognaro, seguito da momenti di divertimento dedicati ai più piccoli: bolle giganti e trucca bimbi, attività che ogni anno richiamano numerose famiglie.

Un appuntamento che rinnova la tradizione

La “Magia di Natale” di Villadosia rappresenta da anni un’occasione di incontro e comunità, un momento in cui volontari, famiglie e visitatori si ritrovano per condividere lo spirito natalizio. L’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno dell’oratorio e dei tanti collaboratori che, come ogni dicembre, lavorano per offrire due giornate ricche e accoglienti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Liliana al numero 338.1104344.