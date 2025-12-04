A8 Milano-Varese: aggiornamenti sulle chiusure notturne degli svincoli di Castellanza e Cavaria

Sulla A8 Milano-Varese, la chiusura notturna dello svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, prevista per la notte tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, è stata annullata. La chiusura, inizialmente programmata dalle 21:00 alle 5:00, non avrà luogo.

Rimane, invece, confermata la chiusura dello svincolo di Cavaria, sia in entrata che in uscita, dalle 21:00 di stasera, giovedì 4 dicembre, fino alle 5:00 di venerdì 5 dicembre. Il provvedimento è necessario per lavori di manutenzione delle barriere antirumore.

Per i conducenti che dovranno percorrere la A8 durante la chiusura, si consiglia di utilizzare alternative come gli svincoli di Solbiate Arno, Albizzate, Gallarate o Castronno, sulla stessa A8, oppure Besnate sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08).