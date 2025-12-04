Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

A8 Milano-Varese: aggiornamenti sulle chiusure notturne degli svincoli di Castellanza e Cavaria

Modifiche alla chiusura dello svincolo di Castellanza e conferma della chiusura dello svincolo di Cavaria per lavori di manutenzione

lavori autostrada notte

Sulla A8 Milano-Varese, la chiusura notturna dello svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, prevista per la notte tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, è stata annullata. La chiusura, inizialmente programmata dalle 21:00 alle 5:00, non avrà luogo.

Rimane, invece, confermata la chiusura dello svincolo di Cavaria, sia in entrata che in uscita, dalle 21:00 di stasera, giovedì 4 dicembre, fino alle 5:00 di venerdì 5 dicembre. Il provvedimento è necessario per lavori di manutenzione delle barriere antirumore.

Per i conducenti che dovranno percorrere la A8 durante la chiusura, si consiglia di utilizzare alternative come gli svincoli di Solbiate Arno, Albizzate, Gallarate o Castronno, sulla stessa A8, oppure Besnate sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08).

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.