A8 Milano-Varese: aggiornamenti sulle chiusure notturne degli svincoli di Castellanza e Cavaria
Modifiche alla chiusura dello svincolo di Castellanza e conferma della chiusura dello svincolo di Cavaria per lavori di manutenzione
Sulla A8 Milano-Varese, la chiusura notturna dello svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, prevista per la notte tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, è stata annullata. La chiusura, inizialmente programmata dalle 21:00 alle 5:00, non avrà luogo.
Rimane, invece, confermata la chiusura dello svincolo di Cavaria, sia in entrata che in uscita, dalle 21:00 di stasera, giovedì 4 dicembre, fino alle 5:00 di venerdì 5 dicembre. Il provvedimento è necessario per lavori di manutenzione delle barriere antirumore.
Per i conducenti che dovranno percorrere la A8 durante la chiusura, si consiglia di utilizzare alternative come gli svincoli di Solbiate Arno, Albizzate, Gallarate o Castronno, sulla stessa A8, oppure Besnate sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.