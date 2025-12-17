A8 Milano-Varese: chiusura per una notte del tratto Solbiate Arno Albizzate-Allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico

Per lavori di manutenzione delle essenze arboree, sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso per una notte il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico. La chiusura avverrà dalle 22:00 di giovedì 18 dicembre fino alle 5:00 di venerdì 19 dicembre, e riguarderà i veicoli diretti da Varese verso Milano o verso la Diramazione Gallarate-Gattico.

Dettagli della chiusura:

Tratto chiuso: Solbiate Arno Albizzate – Allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico (per chi va da Varese verso Milano o la Diramazione Gallarate-Gattico).

Ramo chiuso: Il ramo che dalla A8 immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26, per chi proviene da Varese.

Svincoli chiusi: Gli svincoli di Solbiate Arno e Cavaria saranno chiusi in entrata, in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese.

Itinerari alternativi:

Verso Milano: Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, seguire la SS341 verso Cavaria-Gallarate e rientrare in A8 alla stazione di Gallarate.

Verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno Albizzate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate, ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

In alternativa alla chiusura degli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria, si consigliano le seguenti uscite:

Verso Milano: Uscita a Gallarate, sulla stessa A8.

Verso Varese: Uscita a Castronno, sulla stessa A8.

Verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Uscita a Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Si consiglia di pianificare il viaggio tenendo conto di queste modifiche per evitare disagi.