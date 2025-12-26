Abbonamento Musei Lombardi, Caruso: “Nel 2025 un aumento del 6,7%”
Gli ingressi nei siti culturali della Lombardia superano quota 252.000 grazie alla card valida in oltre 230 luoghi
Crescono in Lombardia gli ingressi nei luoghi della cultura attraverso la card ‘Abbonamento Musei‘ che da dieci anni consente l’accesso per un anno a oltre 230 luoghi convenzionati sul territorio regionale, dando vita a un circuito unico in Italia e competitivo anche a livello europeo. In Lombardia sono circa 60.000 i possessori della tessera.
Nel 2025 gli accessi complessivi hanno infatti raggiunto quota 252.024, in aumento del 6,7% rispetto ai 236.307 registrati nel 2024.
«I dati – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – restituiscono l’immagine di un circuito solido e articolato che mette in rete musei, collezioni, mostre, palazzi storici e giardini su tutto il territorio lombardo. L”Abbonamento Musei’ si conferma così uno strumento concreto per ampliare l’accesso alla cultura e valorizzare un patrimonio diffuso e capillare».
«L’incremento registrato rispetto allo scorso anno – ha proseguito l’assessora varesina – dimostra come puntare sull’accessibilità, attraverso formule semplici e convenienti, sia una scelta efficace. Ne deriva un sistema culturale sempre più integrato, capace di coinvolgere sia i grandi centri urbani sia le aree meno centrali, favorendo la scoperta di luoghi meno noti e stimolando la mobilità culturale».
SCONTO PER I VOLONTARI DI MILANO-CORTINA 2026
Gli oltre 22mila volontari impegnati nei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina possono acquistare la tessera con sconto del 25%. L’iniziativa – parte delle Olimpiadi della Cultura, il programma ufficiale che accompagna l’avvicinamento ai Giochi attraverso un ricco calendario di eventi, progetti e iniziative culturali – nasce dalla collaborazione tra Regione Lombardia, ‘Abbonamento Musei’ e Fondazione Milano Cortina.
«L’obiettivo è duplice – ha concluso l’assessore -: riconoscere il ruolo dei volontari e invitarli a vivere più da vicino l’offerta culturale lombarda nel periodo che precede il grande evento sportivo».
LE MOSTRE VISITABILI
Le mostre visitabili in Lombardia usufruendo della card ‘Abbonamento Musei’ sono consultabili cliccando qui.
