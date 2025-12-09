Varese News

Abiti che riprendono vita in un vecchio cinema. L’associazione Lavori in Corso si racconta a Radio Materia

Veronica, Francesco e Giovanni sono uniti dalla passione per il recupero di materiali per ridare loro nuova vita. Un'esperienza che ha riportato in vita anche il vecchio Vittoria

Oggi, martedì, a Soci All Time avremo ben tre ospiti: Veronica Casnati, Francesco Bruno e Giovanni Dal Cin dell’associazione Lavori in Corso di Varese.

Radio Materia torna ad ospitare le associazioni nel suo appuntamento delle 16,30 per raccontare la storia di tre amici accomunati dalla passione del riciclo che diventa moda da indossare tra giacche, vestiti, scarpe, bracciali, collane e tutto ciò che può rendere unica la persona che li indossa.

Ci racconteranno di come hanno riaperto il cinema Vittoria di Varese per farlo diventare un elegante spazio espositivo dove arte, artigianato e recupero si fondo insieme dando una nuova vita agli oggetti e ai luoghi.

L’associazione è da tempo protagonista della rinascita anche culturale del quartiere Sant’Ambrogio di Varese dove in passato avevano aperto anche un piccolo negozio.

 

Pubblicato il 09 Dicembre 2025
