“Accanto a te”, a Saronno un incontro per sostenere i caregiver e orientare i percorsi di cura

Un incontro dedicato a chi ogni giorno si prende cura di persone non autosufficienti, spesso nell’ombra e con poche risorse. Si intitola “Accanto a te – Sostegno ai caregiver e percorsi di cura”, l’appuntamento in programma venerdì 12 dicembre alle 18 a Villa Gianetti, in via Roma 20 a Saronno.

L’iniziativa rientra nel progetto “La Rete per la fragilità“, promosso da Asst Valle Olona con il contributo di Regione Lombardia e il supporto della cooperativa Altea. L’obiettivo è fornire strumenti utili, orientamento e supporto ai caregiver, figure fondamentali nel percorso di assistenza delle persone fragili.

Un aiuto concreto per chi si prende cura

L’incontro punta fare chiarezza sulla rete dei servizi territoriali di supporto attivi nel Saronnese, offrendo un momento informativo e di confronto per famiglie, operatori e cittadini. Il programma si apre con i saluti istituzionali della dottoressa Barbara Lamperti, direttrice del Distretto, e della dottoressa Antonella Palmiere, coordinatrice della Casa di Comunità di Saronno.

Focus su bisogni, risorse e rete dei servizi

Dalle 18.10, il dottor Fabrizio Dell’Orto della Cooperativa Altea illustrerà la definizione di “non autosufficienza” e i bisogni correlati. A seguire, l’intervento della dottoressa Eleonora Maffi dell’Ambito Saronno approfondirà il ruolo del servizio sociale comunale, dall’accoglienza alla costruzione di un progetto di aiuto.

Alle 18.50 spazio al Segretariato sociale di Asst Valle Olona, con l’intervento della dottoressa Federica Accurso, mentre alle 19.10 si tornerà a parlare di Altea con un focus sul ruolo dello psicologo nella rete di sostegno. Chiude l’incontro alle 19.30 una panoramica sui servizi già presenti sul territorio di Saronno, con le dottoresse Alessia Plaia e Valentina Perrone.

La partecipazione all’incontro è aperta a tutti e gratuita ma è richiesta la prenotazione scrivendo a segreteria@alteassistenza.it oppure a pua.saronno@asst-valleolona.it

L’incontro è realizzato in collaborazione con i Comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Origgio, Solaro e Uboldo.

