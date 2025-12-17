Ad Arcisate il Natale della Bottega del Sole sostiene la ricerca sul neuroblastoma, nel ricordo di Michela

Regali di Natale belli, che fanno bene al cuore e alla ricerca medica sui tumori pediatrici. Quest’anno l’associazione Michi Raggio di Sole si è impegnata più che mai e invece del tradizionale mercatino natalizio ha aperto una vera e propria bottega solidale per sostenere la raccolta di fondi per la ricerca scientifica sul neuroblastoma.

La Bottega del Sole di Arcisate – che si trova nei locali dell’ex cartoleria Bozzi, in via IV Novembre 9 – resterà aperta fino al 23 dicembre. Un’occasione per gli ultimi acquisti da mettere sotto l’albero o per riempire la tavola delle feste di cose buone e di qualità, ma soprattutto per sostenere il grande sforzo che la famiglia di Michi, gli amici e tanti volontari hanno profuso per sostenere la ricerca su questo aggressivo tumore dell’età pediatrica, finanziando la ricerca sulla patologia tumorale che ha portato via Michela, la bambina a cui l’associazione è dedicata.

La Bottega del Sole infatti non è solo un negozio solidale, ma il cuore della campagna natalizia dell’associazione. Attraverso gli acquisti e le donazioni, la comunità può contribuire in modo diretto al finanziamento della ricerca scientifica, sostenendo progetti che guardano al futuro dei bambini colpiti da tumori pediatrici.

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, la domenica dalle 15.30 alle 19.

Cos’è il neuroblastoma e perché serve la ricerca

Il neuroblastoma è un tumore tipico dell’età pediatrica ed è la prima causa di morte per tumore solido in età prescolare. Oltre la metà dei casi si presenta già in forma metastatica al momento della diagnosi. È una malattia che arriva all’improvviso, sconvolge le famiglie e richiede coraggio, determinazione e un sostegno costante.

Accanto alle cure, però, c’è un elemento essenziale: la ricerca scientifica di qualità. Solo attraverso studi avanzati è possibile offrire nuove prospettive terapeutiche ai bambini che affrontano questa diagnosi.

L’obiettivo: finanziare i trial clinici

L’obiettivo della raccolta fondi 2025 è chiaro: finanziare i trial clinici attualmente in corso. I trial rappresentano il cuore della ricerca applicata: senza di essi, le scoperte dei laboratori e l’impiego di nuovi farmaci non possono diventare terapie validate, sicure e accessibili.

Sostenere uno studio clinico significa affrontare costi importanti, legati ad analisi, monitoraggi, personale specializzato, materiali e processi regolatori. Spese spesso non completamente coperte dai fondi pubblici, ed è proprio qui che entra in gioco il ruolo dell’associazione e della comunità che la sostiene.

Le donazioni raccolte nel 2025 permetteranno di dare continuità ai trial clinici, consentendo ai ricercatori di proseguire il loro lavoro senza interruzioni e offrendo a molti bambini una possibilità in più di guarigione.

Il Natale solidale della Bottega del Sole diventa così un gesto concreto di vicinanza, che unisce il valore del dono alla speranza nella ricerca. Un modo per ricordare che dietro ogni progetto scientifico ci sono volti, famiglie e storie come quella di Michela, che continuano a dare senso e forza a questo impegno.