Ad Azzate Enrico Ruggeri sarà presente sul palco per il musical Pierino e il Libro il 6 dicembre

L’ingresso è libero previa prenotazione. Lo spettacolo è offerto dalla cittadinanza dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e dal suo braccio operativo Ccr Insieme Ets

Enrico Ruggeri sarà sul palco ad Azzate il 6 dicembre per guidare con la sua voce narrante lo spettacolo “Pierino e il Libro – Tributo a Enrico Ruggeri (ma non solo)”, una novità dell’ultimo momento che rende l’evento ancora più atteso. L’appuntamento è per sabato 6 dicembre 2025 alle ore 21.00 al Cinema Teatro Castellani di via Acquadro 32, dove il pubblico potrà vivere una serata speciale fatta di musica, narrazione e teatro.

Lo spettacolo nasce come un percorso di crescita: è la storia di un bambino che diventa grande, un viaggio privo della zavorra di convinzioni e convenzioni, in cui l’esperienza – rappresentata simbolicamente dal libro – muta nel tempo e si riduce a una filigrana intangibile di un bagaglio molto più complesso e personale. Un racconto evocativo che si intreccia con la musica e con le diverse arti sceniche coinvolte.

Sul palco, insieme ad Enrico Ruggeri eccezionalmente in presenza come voce narrante, si alterneranno numerosi musicisti e interpreti. Il ruolo di Pierino è interpretato da Micaela Ianiro; al pianoforte Pio Benetti; alle chitarre Giovanni Pallaoro e Gigi Petrali; alla tromba Lorenzo Tonta; al violino Francesca Crosta; al violoncello Sara Fastame. A impreziosire ulteriormente la serata sarà la partecipazione del coro “Sing It Out”, diretto da Fabio Pallaoro, accompagnato dalle figure misteriose interpretate da Roberta Simonetta e da Rocco Zanardi. La scenografia e i costumi sono curati da Silvia Romano, mentre il supporto tecnico audio e luci è affidato a Paolo Giorgetti, Matteo Catalani e Sebastian Rossi. Il supporto video è affidato a Giorgetta Ascai. Parteciperà anche la Compagnia Teatrale C-A-N-T-I-E-R-E, aggiungendo una componente attoriale alla narrazione.

L’evento è offerto alla città dalla Bcc Busto Garolfo e Buguggiate e dal suo braccio operativo, che gestisce anche la mutua di comunità dei soci, da Ccr Insieme. Una sinergia che permette alla comunità di vivere uno spettacolo ricco, multidisciplinare e costruito con cura artigianale.

«La presenza di Enrico Ruggeri sul palco rappresenta un valore aggiunto straordinario per la nostra comunità e per un evento che già di per sé unisce musica, cultura e partecipazione. La sua voce, la sua esperienza e la sua capacità di raccontare emozioni daranno alla serata un carattere unico, capace di parlare a tutte le generazioni. Ruggeri porta con sé un linguaggio fatto di musica, parole e sensibilità, in grado di parlare al cuore delle persone e di trasformare una serata in un ricordo prezioso. Come banca del territorio siamo orgogliosi di sostenere un appuntamento che porta qui da noi un artista di grande spessore e che trasforma un momento di festa in un’occasione reale di condivisione e crescita per tutta la comunità», ha dichiarato Diego Trogher, vice presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

«La presenza di Enrico Ruggeri rappresenta un valore immenso per la nostra comunità, soprattutto in un periodo come quello natalizio, in cui sentiamo più forte il bisogno di stare insieme e di condividere esperienze significative. Avere sul nostro palco un artista della sua statura non è soltanto un arricchimento culturale, ma un’occasione per far vivere a grandi e piccini un momento capace di lasciare un segno. È proprio questo, per noi, il modo più autentico di rendere più ricco il Natale: creare momenti che uniscano, che facciano respirare bellezza, che alimentino il senso di comunità e che ci ricordino quanto possa essere speciale ritrovarsi», ha spiegato Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets.

Le prenotazioni sono aperte: per informazioni è possibile contattare Fabio al numero 342-5817676 oppure scrivere all’indirizzo e-mail corosingitout@gmail.com .

La serata si preannuncia intensa, emozionante e capace di parlare a tutte le età, portando sul palco il potere trasformativo della musica, della parola e dell’immaginazione.