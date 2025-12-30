Addio a Elio Cazzaro, fondatore e anima del Centro CarCazzaro di Saronno

Si è spento all’età di 90 anni Elio Cazzaro, storico fondatore e anima della nota concessionaria di Saronno e Castiglione Olona.

Ad annunciarlo la famiglia e l’azienda.

Per oltre cinquant’anni, Elio Cazzaro ha guidato la concessionaria contribuendo a rendere Centro CarCazzaro un punto di riferimento per Saronno e provincia oltre che per Renault Group.

«Elio Cazzaro ha lasciato un’impronta indelebile non solo come leader visionario, ma anche come persona capace di ispirare fiducia e costruire legami duraturi – scrive la famiglia – La dedizione, la passione e i principi che ha trasmesso, continueranno a guidare l’azienda e il lavoro quotidiano di chi ne porterà avanti la sua missione. Il contributo, l’esempio e il segno lasciati da Elio sul territorio resteranno indelebili nel tempo e il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori della moglie Emilia, delle figlie Alessandra e Paola e dei suoi familiari. Buon viaggio Elio».

I funerali si terranno mercoledì 31 dicembre alle 14,30 a Saronno, nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, in piazza Libertà.