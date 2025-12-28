Varese News

Addio a Giorgino Sagliocco, “pilota” del Wheelchair Gp

È scomparso all'età di sedici anni a Induno Olona. Un ricordo commosso degli amici delle gare di carrozzine elettriche

22 Dec 2025

Il Wheelchair Gp dice addio a Giorgio “Giorgino” Sagliocco, scomparso a Induno Olona all’età di sedici anni.
Era uno dei “piloti” del Wheelchair Gp, quell’evento unico che sono le gare di carrozzine elettriche che si fanno su vere piste, gare organizzate dall’instancabile Michele Sanguine, gallaratese affetto da distrofia di Duchenne.

Sagliocco è morto nel giorno di Natale 2025.
E proprio Wheelchair Gp ha ricordato Giorgino con un post che rievoca la sua passione per le corse:

Ecco una foto di Giorgino nel 2018 sulla pista della sua Induno Olona (VA). Vogliamo ricordarlo così: piccolino, sorridente e felice di partecipare alle gare WheelchairGP.

In quell’occasione riuscimmo a organizzare una gara proprio su quella pista, grazie alla preziosa collaborazione della sua mamma Irene, a cui stava molto a cuore questo evento, realizzammo una gara davvero speciale.

Con grande dolore dobbiamo annunciare che Giorgio Sagliocco ci ha lasciato all’età di soli 16 anni.

Tutto lo staff WheelchairGP si stringe con affetto alla famiglia Sagliocco in questo momento di profondo dolore.

Ciao Giorgio, riposa in pace.

