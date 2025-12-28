Addio a Giorgino Sagliocco, “pilota” del Wheelchair Gp

Il Wheelchair Gp dice addio a Giorgio “Giorgino” Sagliocco, scomparso a Induno Olona all’età di sedici anni.

Era uno dei “piloti” del Wheelchair Gp, quell’evento unico che sono le gare di carrozzine elettriche che si fanno su vere piste, gare organizzate dall’instancabile Michele Sanguine, gallaratese affetto da distrofia di Duchenne.

Sagliocco è morto nel giorno di Natale 2025.

E proprio Wheelchair Gp ha ricordato Giorgino con un post che rievoca la sua passione per le corse: