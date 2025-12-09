Addio a Renata Maggiolini figura di riferimento e storica volontaria di ANDOS Varese

È scomparsa Renata Maggiolini, storica volontaria, presidente e figura di riferimento di ANDOS Varese.

A darne notizia è la stessa associazione, che sui social ha voluto ricordarla con parole piene di affetto e gratitudine per l’impegno e la passione che ha sempre dedicato alla causa delle donne operate al seno.

Renata è stata una vera pioniera del volontariato oncologico senologico e un punto di riferimento per generazioni di volontarie. L’associazione, in un messaggio commosso, sottolinea il legame profondo che univa Renata a tutte le persone che hanno condiviso con lei il cammino in ANDOS.

Renata Maggiolini aveva 79 anni. ANDOS Varese, Associazione Donne operate al seno, un’associazione di volontariato che offre supporto fisico, psicologico e sociale alle donne operate al seno e si dedica alla prevenzione del tumore al seno, tramite incontri informativi, screening e attività di riabilitazione con medici, psicologi e volontarie esperte.

Di seguito il messaggio pubblicato da ANDOS Varese:

«È con profondo e sincero dolore, che ANDOS VARESE annuncia che Renata Maggiolini purtroppo ci ha lasciato.

RENATA è stata una pioniera nel volontariato Oncologico senologico, un faro per tutte noi di ANDOS VARESE, ma anche un esempio per tutto il volontariato in generale. Noi siamo cresciute con lei. È stata sempre la nostra luce. Ci mancherà tantissimo come mancherà a tanti altri. Sappiamo che sarà sempre con noi, perché siamo sempre state una grande famiglia e lei amava questa famiglia come noi amavamo e ameremo per sempre lei. Siamo vicini con sincero e profondo affetto a tutta la sua meravigliosa famiglia. ANDOS VARESE».

Le volontarie dall’Associazione Andos Varese hanno raccontato l’impegno della loro realtà sul territorio a Soci all time, il programma di Radio Materia.

Ascolta la puntata qui

I ricordi per Renata Maggiolini

Il sindaco di Bodio Lomnago, Eleonora Paolelli: «Apprendere della scomparsa di Renata è un dolore profondo. Renata non è stata solo la presidente di ANDOS Varese, è stata una presenza concreta, sensibile e sempre pronta a tendere la mano. A Bodio Lomnago l’abbiamo sentita vicina in tanti momenti importanti. Lo siamo stati anche nella realizzazione della panchina rosa in piazza, un simbolo che oggi parla ancora più forte grazie al suo impegno.

A me e a mia sorella Deborah è stata accanto con una delicatezza rara durante la malattia, senza mai far pesare nulla e con quella sua capacità di esserci davvero.

Alla famiglia, ad ANDOS Varese e a tutte le persone che l’hanno conosciuta e stimata, il mio abbraccio più sincero. Renata lascia un vuoto, ma anche un esempio che continuerà a ispirarci».