Addio contante? I giovani preferiscono i pagamenti cashless

Nel primo semestre del 2024 il valore delle transazioni digitali con carta in Italia ha raggiunto i 223 miliardi di euro, con una crescita dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo andamento palesa un cambiamento concreto nelle abitudini di pagamento tricolori, sempre più spesso orientate verso le opzioni che riducono l’uso del contante. Le generazioni più giovani contribuiscono in maniera decisiva a questa trasformazione, dato che utilizzano con naturalezza le soluzioni digitali. Nello specifico, le persone tra i 18 e i 30 anni adottano i pagamenti digitali nel 76% dei casi e utilizzano smartphone e dispositivi wearable come strumenti abituali per gestire le proprie spese.

Addio contante? I dati principali

La diffusione delle app per i pagamenti sostiene questo processo e cambia il modo in cui si compiono anche le operazioni più semplici. Le piattaforme che permettono di inviare denaro, monitorare i movimenti e controllare il budget favoriscono l’uso dei portafogli digitali e aumentano la familiarità con i sistemi cashless. Oltre il 50% dei giovani utilizza i wallet digitali per gli acquisti online, attratto dall’immediatezza e dalla semplicità delle transazioni. Le funzionalità integrate, come le notifiche in tempo reale e la suddivisione automatica delle spese, rendono l’esperienza più intuitiva e riducono sempre di più la necessità dell’uso del contante.

Il comportamento dei giovanissimi (14-18 anni) risulta però più prudente. Il 57% continua a preferire il contante perché teme di perdere il controllo delle spese o di finire vittima di una truffa online. Questa fascia d’età percepisce i sistemi digitali come strumenti utili ma potenzialmente rischiosi se non accompagnati da una guida adeguata. La mancanza di una piena autonomia economica, e la difficoltà nel valutare le conseguenze di un utilizzo scorretto, alimentano dunque una certa diffidenza.

Le modalità di pagamento e la diffusione dei POS

Il mercato italiano ha registrato nel 2024 un’altra tendenza importante: la diffusione del Buy Now Pay Later. Il BNPL ha raggiunto un volume di 6,8 miliardi di euro, con una crescita del 46% rispetto al 2023. Questa formula, che permette di suddividere un acquisto in più rate senza costi aggiuntivi, conquista una quota pari all’8,9% dell’intero e-commerce italiano. Il BNPL viene scelto perché consente una gestione dilazionata della spesa e permette di pianificare meglio i pagamenti sul medio periodo.

Il sistema commerciale italiano risponde a queste abitudini e lo fa introducendo molte soluzioni che facilitano l’accettazione dei pagamenti digitali. I mobile POS e gli Smart POS, che si trovano anche nella pagina sulle offerte POS di Nexi, piacciono per svariati motivi: soprattutto perché offrono molte funzionalità avanzate e permettono agli esercenti di gestire le transazioni in modo più veloce e integrato. Le soluzioni cloud basate sugli smartphone riducono la necessità di un hardware tradizionale e consentono ai piccoli negozi, ai professionisti e alle attività itineranti di accettare pagamenti elettronici con costi ridotti.

L’introduzione dell’intelligenza artificiale e dei sistemi omnicanale può rendere ancor più efficace questo percorso. Si tratta comunque di una trasformazione che richiederà ingenti investimenti, ma che resta fondamentale per il futuro dei pagamenti cashless.