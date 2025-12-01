Varese News

Gallarate/Malpensa

“Adotta un metro quadro”, a Gallarate la Polisportiva di Sciarè lancia la campagna per il campo in sintetico

La Polisportiva San Paolo conta su tre discipline, calcio, pallavolo e baskin. Il nuovo campo è terreno di gioco per nove squadre, ma soprattutto presidio di socialità positiva nel quartiere

campo calcio sciarè polisportiva san paolo

“Adotta un metro quadro”: è il nome della campagna di raccolta fondi lanciata dalla Polisportiva San Paolo di Sciarè, per sostenere le spese del campo da calcio in sintetico del quartiere.

«L’arrivo finalmente del campo sintetico rappresenta per noi un grande punto di arrivo e un nuovo punto di partenza» dice Emanuele Mulazzani, responsabile delle attività calcistiche della Polisportiva. Un investimento di 150 mila euro della parrocchia: «Grazie alla parrocchia e a monsignor Riccardo Festa che ha creduto fermamente nel nostro lavoro di sport e inclusione ora abbiamo i mezzi per coinvolgere sempre più ragazzi nel nostro rione a fare sport e avremo un quartiere illuminato tutte le sere con giovani che corrono e giocano invece di un luogo buio». Nove squadre di calcio dai 5 ai 50 anni usano quel campo quest’anno.

La Polisportiva conta 250 atleti, 40 allenatori e dirigenti, tre diverse discipline (calcio, pallavolo e baskin).
È iscritta al Coni e affiliata a Csi, Pgs, Eisi e Fipav. La San Paolo calcio nasce nel 1959, nel 98 si unisce alla Pallavolo Arcobaleno e nasce la Polisportiva. Nel 2022 arriva il baskin, il basket inclusivo. Nel 2023 sono stati insigniti del discobolo d’oro Csi.
Dal 2024 la squadra di calcio va a giocare una volta all’anno (quest’anno due) in carcere.

In passato abbiamo raccontato lo “Sciarè United”, la squadra dei più giovani che ha avuto giocatori da cinque continenti.
«Con l’aggiunta di Repubblica democratica del Congo e Serbia le bandiere che contornano il campo sono diventate 37, come le nazionalità dei giocatori che fanno o hanno fatto parte della San Paolo», aggiunge ancora Mulazzani.

Ventisei nazioni in un quartiere: la Polisportiva San Paolo

Per contribuire si può fare una donazione a partire da 50 euro sul conto corrente della Parrocchia San Paolo Apostolo, Iban IT75H0538750242000042486230 .

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.