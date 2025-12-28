Varese News

Gallarate/Malpensa

Aggressione a colpi di mazza ferrata alla stazione Ferno-Lonate, due feriti

Brutto episodio prima dell'alba di domenica. Intervenuti i carabinieri

Luoghi ferno

Brutto episodio prima dell’alba di domenica alla stazione di Ferno-Lonate Pozzolo: due uomini sono state aggrediti e colpiti violentemente da un gruppo in superiorità numerica.

È avvenuto alle 5 del mattino della gelida giornata di domenica. Sul posto, in via Trento, sono intervenuti i carabinieri, oltre a un’automedica e due ambulanze della Croce Rossa di Busto e di Gallarate.

I due feriti hanno 30 e 41 anni: uno ha riportato contusioni, l’altro trauma maxillo-facciale. Sono stati portati in ospedale in “codice giallo”, rispettivamente a Gallarate e Legnano.

Secondo la ricostruzione dell’Arma, gli aggressori erano in quattro, all’arrivo dei militari si erano già dileguati.

La situazione della stazione di Ferno-Lonate desta qualche motivo di preoccupazione per una serie di episodi avvenuti negli ultimi due anni e anche per la situazione di parziale abbandono (non sono più attivi né il bar né i servizi comunali che un tempo animavano la stazione). Anche in passato la sindaca di Ferno Sarah Foti aveva chiesto a FerrovieNord – proprietarie dell’impianto – maggiore cura. La stessa sindaca aveva inoltre auspicato la creazione di una caserma locale dei carabinieri nel paese.

 

 

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.