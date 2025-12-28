Aggressione a colpi di mazza ferrata alla stazione Ferno-Lonate, due feriti

Brutto episodio prima dell’alba di domenica alla stazione di Ferno-Lonate Pozzolo: due uomini sono state aggrediti e colpiti violentemente da un gruppo in superiorità numerica.

È avvenuto alle 5 del mattino della gelida giornata di domenica. Sul posto, in via Trento, sono intervenuti i carabinieri, oltre a un’automedica e due ambulanze della Croce Rossa di Busto e di Gallarate.

I due feriti hanno 30 e 41 anni: uno ha riportato contusioni, l’altro trauma maxillo-facciale. Sono stati portati in ospedale in “codice giallo”, rispettivamente a Gallarate e Legnano.

Secondo la ricostruzione dell’Arma, gli aggressori erano in quattro, all’arrivo dei militari si erano già dileguati.

La situazione della stazione di Ferno-Lonate desta qualche motivo di preoccupazione per una serie di episodi avvenuti negli ultimi due anni e anche per la situazione di parziale abbandono (non sono più attivi né il bar né i servizi comunali che un tempo animavano la stazione). Anche in passato la sindaca di Ferno Sarah Foti aveva chiesto a FerrovieNord – proprietarie dell’impianto – maggiore cura. La stessa sindaca aveva inoltre auspicato la creazione di una caserma locale dei carabinieri nel paese.