Aggressione con una spranga alle terme in Sicilia, arrestato 32enne originario del Varesotto

Un episodio di violenza ha scosso l’area delle Terme Libere Segestane in Sicilia, portando all’arresto di un uomo originario del Varesotto, ma da tempo domiciliato nella località siciliana di Castellammare. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Alcamo e della Stazione di Castellammare del Golfo sono intervenuti prontamente, fermando il responsabile di una grave aggressione.

L’allarme è scattato grazie a una segnalazione giunta al 112. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno colto sul fatto il 32enne mentre stava aggredendo con estrema violenza un 46enne palermitano.

L’alterco, scaturito per futili motivi ancora da chiarire, è degenerato rapidamente: l’aggressore ha utilizzato calci, pugni e persino una spranga di ferro.

L’aggressore è un 32enne originario del Varesotto. Nonostante risieda ora a Castellammare del Golfo. La vittima, soccorsa immediatamente dal personale del 118, è stata trasportata presso l’ospedale di Alcamo, dove è stata ricoverata per le lesioni personali aggravate riportate. Fortunatamente, l’uomo non è in pericolo di vita.

A seguito dell’arresto in flagranza, il 32enne è stato condotto in caserma. Dopo l’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per l’uomo l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con l’ulteriore prescrizione di permanenza in casa durante le ore notturne.

