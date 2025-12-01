Ai Mondiali junior di danza acrobatica brillano le “stelline” del Varesotto
Spedizione ricca di allori a Bologna per il club Danza 360 di Besozzo: Berenice Bordogna è oro individuale, Martina Bovenga e Gabriela Branzala bronzo a coppie
Arrivare sul podio di un mondiale da giovanissime non è impresa da tutti. Farlo con le compagne di squadra con cui si condivide ogni allenamento è una gioia in più ed è quella che hanno provato tre ragazze del Varesotto nei giorni scorsi a Bologna dove erano in programma le competizioni iridate di danza acrobatica. Una disciplina spettacolare che coniuga gli elementi tipici della ginnastica artistica alle tecniche della danza.
Le protagoniste di questa storia sono Berenice Bordogna, Martina Bovenga e Gabriela Branzala, arrivano rispettivamente da Travedona Monate, Brenta e Gemonio e gareggiano con i colori della Danza 360 ASD di Besozzo, società presieduta da Laurasilvia Quagliardi. Con loro, sotto le Due Torri, c’era anche Lorenzo Pagani, il coach che guida il terzetto di campionesse da cinque anni e che si è dimostrato attento e premuroso oltre che perfetto dal punto di vista tecnico.
Bordogna, Bovenga e Branzala si sono qualificate per Bologna grazie ai risultati ottenuti vittoria al Campionato Internazionale Soul On Pole e nel capoluogo emiliano hanno confermato il loro alto livello. Berenice Bordogna si è aggiudicata la medaglia d’oro nella categoria Aerial Hoop Junior under 14 (sezione Rookies) in una gara che ha visto competere una trentina di atlete da tutto il mondo. Martina Bovenga e Gabriela Branzala hanno invece ottenuto la medaglia di bronzo nel “doppio” under 18 Rookies completando così una partecipazione memorabile per Danza 360.
Il club di Besozzo ha voluto ringraziare sia Yumotion Original per le divise, i genitori delle atlete per il supporto e tutti i maestri in forza all’associazione sportiva, perché coach Pagani ha potuto contare su una preparazione delle atlete a 360°. L’allenamento delle tre campionesse comprende infatti lo studio di diverse discipline della danza (classica, modern, breakdance e acrodanza): un programma che ha dato i suoi frutti.
