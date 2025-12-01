Varese News

Sport

Ai Mondiali junior di danza acrobatica brillano le “stelline” del Varesotto

Spedizione ricca di allori a Bologna per il club Danza 360 di Besozzo: Berenice Bordogna è oro individuale, Martina Bovenga e Gabriela Branzala bronzo a coppie

Le \"stelline\" varesotte della danza acrobatica sul podio mondiale

Arrivare sul podio di un mondiale da giovanissime non è impresa da tutti. Farlo con le compagne di squadra con cui si condivide ogni allenamento è una gioia in più ed è quella che hanno provato tre ragazze del Varesotto nei giorni scorsi a Bologna dove erano in programma le competizioni iridate di danza acrobatica. Una disciplina spettacolare che coniuga gli elementi tipici della ginnastica artistica alle tecniche della danza.

Galleria fotografica

Le “stelline” varesotte della danza acrobatica sul podio mondiale 4 di 4
Le \"stelline\" varesotte della danza acrobatica sul podio mondiale
Le \"stelline\" varesotte della danza acrobatica sul podio mondiale
Le \"stelline\" varesotte della danza acrobatica sul podio mondiale
Le \"stelline\" varesotte della danza acrobatica sul podio mondiale

Le protagoniste di questa storia sono Berenice Bordogna, Martina Bovenga e Gabriela Branzala, arrivano rispettivamente da Travedona Monate, Brenta e Gemonio e gareggiano con i colori della Danza 360 ASD di Besozzo, società presieduta da Laurasilvia Quagliardi. Con loro, sotto le Due Torri, c’era anche Lorenzo Pagani, il coach che guida il terzetto di campionesse da cinque anni e che si è dimostrato attento e premuroso oltre che perfetto dal punto di vista tecnico.

Bordogna, Bovenga e Branzala si sono qualificate per Bologna grazie ai risultati ottenuti vittoria al Campionato Internazionale Soul On Pole e nel capoluogo emiliano hanno confermato il loro alto livello. Berenice Bordogna si è aggiudicata la medaglia d’oro nella categoria Aerial Hoop Junior under 14 (sezione Rookies) in una gara che ha visto competere una trentina di atlete da tutto il mondo. Martina Bovenga e Gabriela Branzala hanno invece ottenuto la medaglia di bronzo nel “doppio” under 18 Rookies completando così una partecipazione memorabile per Danza 360.

Il club di Besozzo ha voluto ringraziare sia Yumotion Original per le divise, i genitori delle atlete per il supporto e tutti i maestri in forza all’associazione sportiva, perché coach Pagani ha potuto contare su una preparazione delle atlete a 360°. L’allenamento delle tre campionesse comprende infatti lo studio di diverse discipline della danza (classica, modern, breakdance e acrodanza): un programma che ha dato i suoi frutti.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Le “stelline” varesotte della danza acrobatica sul podio mondiale 4 di 4
Le \"stelline\" varesotte della danza acrobatica sul podio mondiale
Le \"stelline\" varesotte della danza acrobatica sul podio mondiale
Le \"stelline\" varesotte della danza acrobatica sul podio mondiale
Le \"stelline\" varesotte della danza acrobatica sul podio mondiale

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.