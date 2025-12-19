Al cimitero di Tradate gli alberi di Natale per i bimbi che non ci sono più

«Ogni bambino merita di essere ricordato e amato, nessun piede è così piccolo da non lasciare un’impronta su questa terra».

Maria Cimolato nel 2018 ha perso il figlio a soli quattro giorni di vita.

E anche quest’anno, grazie al suo lavoro, il cimitero di Tradate ha accolto un gesto di amore e speranza, un simbolo di memoria per i bambini che, purtroppo, ci hanno lasciato troppo presto. È il frutto della dedizione e del coraggio di una mamma, che da due anni realizza con amore un albero di Natale in memoria dei piccoli. Così le festività natalizie al cimitero di Tradate diventano un momento di riflessione e di affetto, un’occasione per non dimenticare quei bambini che non hanno avuto il tempo di crescere.

Ogni anno, questa signora dedica il suo tempo e le sue energie per addobbare gli alberi in modo speciale, regalando ai bambini sepolti nel cimitero una visibilità che onora la loro breve vita. Quest’anno, come lo scorso, l’aiuto del Comune di Tradate e del vicesindaco Franco Accordino è stato fondamentale. È stato quindi possibile allestire non uno, ma due alberi di Natale, pieni di decorazioni e simboli di affetto. Un gesto che non è solo decorativo, ma che porta con sé un messaggio di amore, di vita che continua, e di speranza.

«Grazie anche a tutte le mamme, nonni, zii, amici, cittadini che hanno regalato gli addobbi e gli alberi, grazie di cuore. Ci fate sentire meno sole e sotto le feste ne abbiamo davvero bisogno,» ha spigato Mary, con parole piene di gratitudine.

Un gesto «per mio figlio Leonardo, per Diego, Vittoria, Arianna Sole, Lyam e tutti gli altri bimbi…»: queste parole diventano un atto di amore che travalica il tempo e lo spazio, un invito a ricordare e ad amare, sempre.