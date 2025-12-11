Varese News

Al Cine Grassi di Tradate il Gat presenta una serata dedicata alle sfide della conquista di Marte

Lunedì 15 dicembre l’ultimo appuntamento dell’“anno marziano” promosso dal Gruppo Astronomico Tradatese

Lunedì 15 dicembre alle 21 il Cine Grassi di Tradate ospiterà l’ultimo appuntamento dell’“anno marziano” promosso dal Gruppo Astronomico Tradatese. La serata, intitolata “Marte: le difficoltà della conquista umana”, sarà guidata dal dottor Cesare Guaita, presidente del GAT e autore del recente volume La ricerca della vita su Marte.

L’incontro offrirà un quadro aggiornato sulle più recenti scoperte legate al Pianeta Rosso: dalle molecole organiche rilevate dal rover Curiosity alle tracce di possibile origine batterica individuate da Perseverance nel cratere Jezero. Elementi che alimentano l’ipotesi di un futuro sbarco umano, nonostante le condizioni estremamente ostili di Marte, tra radiazioni elevate, tempeste di sabbia e persino terremoti.

La conferenza ripercorrerà anche le principali simulazioni terrestri progettate per preparare eventuali missioni, dalle spedizioni HiSEAS alle Hawaii al progetto Mars500 fino alla recente Mars Science City negli Emirati Arabi. Non mancherà un approfondimento sulle colture alimentari testate in condizioni analoghe a quelle marziane, con risultati spesso sorprendenti.

In apertura, spazio alle ultime notizie sulla cometa interstellare 3I/ATLAS, attesa al massimo avvicinamento alla Terra il 20 dicembre e attualmente monitorata dagli osservatori astronomici di tutto il mondo. Una serata pensata per appassionati e curiosi, tra scienza, esplorazione e scenari futuri.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 11 Dicembre 2025
