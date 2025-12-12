Al CineTeatro Martegani di Cairate lo spettacolo “Aspettando Papà Noel”

Un pomeriggio all’insegna della fantasia e dell’atmosfera natalizia è in programma domenica 14 dicembre 2025 alle 15.30 al CineTeatro Martegani, con lo spettacolo “Aspettando Papà Noel”, pensato per coinvolgere bambini e famiglie.

Lo spettacolo è ambientato nel laboratorio di Babbo Natale, il luogo incantato in cui vengono creati i giocattoli destinati ai bambini nel giorno più atteso dell’anno. Protagonisti della storia sono Ricky e Marco, due elfi impegnati a confezionare i regali. Marco, però, è un elfo un po’ maldestro: affascinato dalle meraviglie del laboratorio, finisce per combinare una serie di pasticci che rischiano di mandare all’aria i preparativi per il Natale.

A cercare di rimettere ordine è Ricky, che potrà riuscirci solo grazie all’aiuto attivo dei bambini presenti in sala, chiamati a partecipare allo spettacolo in modo diretto e coinvolgente. Un racconto dinamico e interattivo, che trasforma il pubblico in parte integrante della narrazione.

Aspettando Papà Noel è scritto e realizzato da Marco Sereno, in arte Serenomagic, artista che unisce giochi di prestigio, ventriloquismo e mimo. Attraverso queste tecniche prende vita il personaggio di Ricky, un pupazzo animato capace di dialogare con il pubblico e guidarlo all’interno del racconto.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito www.liveticket.it/cineteatromartegani oppure direttamente in teatro il giorno dello spettacolo, a partire dalle 15.00.

Un appuntamento pensato per vivere il teatro come momento di condivisione e divertimento, immergendosi insieme ai più piccoli nella magia del Natale.