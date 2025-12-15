Al Miv di Varese il documentario “Karakorum2”: la straordinaria impresa della spedizione italiana sul K2

L’appuntamento è per martedì 16 dicembre alle 21 al Multisala di Varese, con la partecipazione dell’alpinista Tommaso Lamantia e della guida alpina Marco Roncaglioni.

Martedì 16 dicembre alle 21 il cinema Miv di Varese ospiterà una serata speciale dedicata all’alpinismo estremo. In programma la proiezione del film documentario “Karakorum2”, che racconta l’impresa della spedizione del Cai di Biella, protagonista nell’estate 2024 della salita di due montagne oltre gli 8.000 metri: il Broad Peak e il leggendario K2, scalato senza ossigeno supplementare e senza l’aiuto di portatori d’alta quota.

In sala i protagonisti dell’impresa

A presentare il film saranno Tommaso Lamantia (nella foto), che il 28 luglio 2024 ha raggiunto in solitaria la vetta del K2 senza ossigeno, e la guida alpina Marco Roncaglioni. Un’occasione per ascoltare dalla viva voce dei protagonisti il racconto di un’avventura al limite delle capacità umane, tra difficoltà tecniche, condizioni estreme e paesaggi mozzafiato.

Un’impresa per il 70° anniversario della prima salita italiana

La spedizione è stata organizzata in occasione del 70° anniversario della storica impresa del 1954, quando una cordata italiana raggiunse per la prima volta la cima del K2. Nel 2024, l’obiettivo era quello di celebrare quella pagina memorabile dell’alpinismo italiano ripercorrendo le stesse montagne, ma in uno stile ancora più essenziale e impegnativo.

“Karakorum2” è il racconto visivo e narrativo di questa avventura: un film che unisce immagini spettacolari, emozioni forti e riflessioni sul significato dell’esplorazione e della sfida con se stessi.