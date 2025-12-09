Al MIV di Varese lo spettacolo di burattini per bambini Torsolo”

Appuntamento alle 9.45 e alle 11.30 con uno spettacolo di burattini con Eva Hausegger e Marco Lucci

Domenica 14 dicembre 2025 appuntamento al Miv, Multisala Impero di Varese con uno spettacolo per bambini. In scena Torsolo, spettacolo pensato per un pubblico di tutte le età, con due repliche in programma alle 9.45 e alle 11.30.

Un inizio di rassegna all’insegna dell’emozione

Torsolo è una storia delicata e avventurosa che parla di amicizia, crescita e del coraggio di restare fedeli alla propria natura. Un racconto che unisce poesia, ironia e mistero, accompagnando gli spettatori nel mondo dei burattini attraverso il viaggio di un protagonista in apparenza fragile, ma capace di rivelare una forza inaspettata.

Il soprannome “Torsolo” gli era stato dato da bambino, quando con gli amici attraversava i campi rubando mele. Poi, con il passare del tempo, le strade si dividono: Massimo, il più forte, diventa operaio del Comune; Gianni, il più furbo, arriva a dirigere lo zoo; mentre Torsolo continua a parlare con le farfalle e a osservare la realtà con uno sguardo diverso. Considerato da tutti il più strano e il più fragile, sarà proprio lui a dimostrare che la sensibilità, se accolta e rispettata, può trasformarsi in una risorsa straordinaria.

La fuga di Lilith e il coraggio di essere se stessi

Quando il paese dei burattini viene scosso dalla notizia della fuga di Lilith, un animale misterioso e unico al mondo, ogni tentativo di cattura sembra destinato a fallire. Trappole ingegnose e macchinari potentissimi non bastano: è lo sguardo gentile di Torsolo a cambiare il corso degli eventi e a rivelare che il diverso può comprendere ciò che gli altri non vedono.

Una baracca piena di sorprese

Lo spettacolo è guidato da un burattinaio che accompagna il pubblico in un racconto ritmato, ricco di colpi di scena e popolato da figure originali. La baracca scenica, cuore pulsante della rappresentazione, si apre come un piccolo mondo in trasformazione, nel quale prende forma il percorso di crescita di Torsolo e la sua conquista di una nuova consapevolezza.

Cast e produzione

Animatore: Marco Lucci

Burattini: Eva Hausegger e Marco Lucci

Scenografie: Marco Lucci

Regia: Matthias Träger

Produzione: Italia

Informazioni

Data: domenica 14 dicembre 2025

Orari spettacoli: 9.45 e 11.30

Luogo: MIV – Multisala Impero Varese