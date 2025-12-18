Al Parco delle Groane una mattina tra sport e canti per auguri di Natale all’aria aperta
Sport e auguri di Natale domenica 21 dicembre al parco delle Groane, nell'area della sedi di Solaro, in via Polveriera 2
Domenica 21 dicembre il Parco delle Groane organizza a Solaro, nell’area della sede, in via Polveriera 2 una mattinata tra sport, musica e auguri di Natale.
L’evento prenderà il via a partire dalle 9.30, con la Babbo Natale Run, una corsa non competitiva che vedrà partecipanti di tutte le età indossare il tradizionale cappello rosso e fare una passeggiata nel parco per entrare subito nel clima natalizio. Una corsa in rosso che ogni anno raduna appassionati, famiglie e curiosi pronti a dare il via alla giornata con energia e allegria.
Alle 10 ci saranno i saluti istituzionali, con la presenza dei rappresentanti dei Comuni del Parco e delle Province di Milano-Città Metropolitana, Monza e Brianza e Como. A seguire i canti del Piccolo Coro TAB che, a partire dalle 10.30, offrirà un repertorio di brani natalizi.
Alle 11.45 la benedizione di Natale impartita da Frate Emilio della confraternita dei Francescani di Cermenate, e lo scambio di auguri con i sindaci, gli amministratori del Parco e tutta la comunità.
«Sarà un’occasione speciale per ritrovarsi e vivere insieme lo spirito del Natale», dice il presidente del Parco Claudio Meroni che invita tutti a partecipare all’incontro: «La vostra presenza sarà per noi un onore e contribuirà a rendere la giornata ancora più gioiosa e significativa».
