Al Parco delle Groane una mattina tra sport e canti per auguri di Natale all’aria aperta

Domenica 21 dicembre il Parco delle Groane organizza a Solaro, nell’area della sede, in via Polveriera 2 una mattinata tra sport, musica e auguri di Natale.

L’evento prenderà il via a partire dalle 9.30, con la Babbo Natale Run, una corsa non competitiva che vedrà partecipanti di tutte le età indossare il tradizionale cappello rosso e fare una passeggiata nel parco per entrare subito nel clima natalizio. Una corsa in rosso che ogni anno raduna appassionati, famiglie e curiosi pronti a dare il via alla giornata con energia e allegria.

Alle 10 ci saranno i saluti istituzionali, con la presenza dei rappresentanti dei Comuni del Parco e delle Province di Milano-Città Metropolitana, Monza e Brianza e Como. A seguire i canti del Piccolo Coro TAB che, a partire dalle 10.30, offrirà un repertorio di brani natalizi.

Alle 11.45 la benedizione di Natale impartita da Frate Emilio della confraternita dei Francescani di Cermenate, e lo scambio di auguri con i sindaci, gli amministratori del Parco e tutta la comunità.

«Sarà un’occasione speciale per ritrovarsi e vivere insieme lo spirito del Natale», dice il presidente del Parco Claudio Meroni che invita tutti a partecipare all’incontro: «La vostra presenza sarà per noi un onore e contribuirà a rendere la giornata ancora più gioiosa e significativa».