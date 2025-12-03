Al “S. Amanzio” di Travedona tributo ai Led Zeppelin con “The Rovers”

Venerdì 5 dicembre alle 21:00 al teatro “S. Amanzio” di Travedona Monate va in scena l’omaggio ai Led Zeppelin a cinquant’anni dalla pubblicazione dell’album Physical Graffiti. Sarà proprio questo album, spesso sottovalutato, il protagonista della serata. Basterebbe un brano come Kashmir, ritenuto da Jimmy Page e Robert Plant la summa della loro arte, per ritenere Physical Graffiti l’ennesimo capolavoro del Dirigibile.

Physical Graffiti, fotografia di una band all’apice

Anche se molti lo ritengono inferiore ai primi quattro album della band, Physical Graffiti è in tutto e per tutto un “masterpiece”. Le registrazioni cominciarono ad inizio 1974, quando il manager Peter Grant riportò tutti gli Zeppelin in studio, nel ritiro bucolico di Headley Grange. E lì le cose funzionarono talmente bene che i quattro si ritrovarono con otto tracce per oltre cinquanta minuti di musica, più di quanto potesse contenere un singolo vinile. Decisero dunque di fare un disco doppio e allo scopo ricorsero ad una serie di outtake dei loro precedenti tre dischi, brani registrati e scartati.

Con tale sequenza di brani, malgrado qualche inevitabile disomogeneità, Physical Graffiti appare comunque, nel suo cinquantesimo compleanno, come un’opera monumentale che fotografa una band leggendaria all’apice della sua forma artistica, prima che iniziasse il declino degli anni e dei dischi successivi. Prima che la tragedia bussasse alla porta e portasse via John Bonham, uno dei quattro ragazzi che si erano fatti milionari in una manciata di anni di stravizi, tour con jet privati, rock’n’roll creativo e adrenalinico.

Costi e prenotazioni

Altri tempi. Che per un attimo si potranno riassaporare venerdì sera a Travedona con la performance elettrizzante dei “The Rovers”. Il biglietto d’ingresso è di 10 euro. È possibile prenotare con un messaggio Whatsapp al numero 3312072100.