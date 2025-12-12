Al Teatro del Popolo va in scena Il Natale strabilievole di Lucino Dolcifeste

C’è un Natale che nasce dalla musica e prende vita sul palcoscenico, fatto di stupore, leggerezza e meraviglia. È il Natale raccontato da Lucino Dolcifeste, protagonista di una storia capace di parlare ai bambini e agli adulti con la stessa intensità, invitandoli a guardare il mondo con occhi sempre nuovi. (nella foto Davide Ielmini)

Sarà questo lo spirito che animerà l’ultimo appuntamento della stagione concertistica 2025 del Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” di Gallarate, in programma domenica 14 dicembre alle ore 20.30 al Teatro del Popolo (ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili).

In scena Il Natale strabilievole di Lucino Dolcifeste, musical natalizio per voce recitante, coro ed ensemble, che conclude il cartellone con una proposta pensata per coinvolgere un pubblico ampio, nel segno della fantasia e della condivisione.

Le musiche sono del Maestro Paolo Coggiola, mentre i testi portano la firma di Davide Ielmini, giornalista e scrittore varesino. La voce recitante, il coro e l’ensemble sono quelli dell’Orchestra del Conservatorio Puccini, diretti dal Maestro Damiano Cerutti.

LA MAGIA DELLE FESTE

Lucino Dolcifeste, personaggio curioso ed entusiasta nato dalla fantasia di Davide Ielmini, è il cuore narrativo dello spettacolo. Incarnazione della meraviglia infantile e della capacità di sorprendersi, Lucino attraversa il Natale trasformandolo in un’avventura fatta di poesia e umorismo, capace di restituire alle feste un senso autentico e giocoso.

La musica di Paolo Coggiola accompagna e amplifica questo racconto, alternando momenti lirici ad atmosfere più vivaci e leggere. Le sue partiture, raffinate e di grande impatto, colorano le avventure di Lucino con una scrittura che dialoga costantemente con la parola, rendendo la narrazione dinamica e coinvolgente. Sul palco saranno protagonisti i giovani cantanti e strumentisti del Conservatorio Puccini, impegnati in un lavoro corale che intreccia musica, teatro e racconto. La direzione del Maestro Damiano Cerutti garantisce unità e coerenza a un progetto che valorizza il talento degli studenti e ne mette in luce le capacità espressive.

UN LIBRO E UNA STORIA

Il musical trae origine dal libro Il Natale strabilievole di Lucino Dolcifeste, scritto da Davide Ielmini e pubblicato da Pietro Macchione, che costituisce la matrice narrativa dello spettacolo. Emozionando e divertendo, questo ultimo appuntamento della stagione concertistica invita il pubblico, giovane e meno giovane, a riscoprire la magia delle feste con la leggerezza di chi sa che la fantasia è un bene prezioso da custodire e condividere. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Delegazione FAI del Seprio.

______________________

ENSEMBLE STRUMENTALE

Flauti: Giovanni Riva, Sveva Cipolla

Clarinetti: Giulio Passerini, Luca Marelli

Percussioni: Serena Valenti

Pianoforte a 4 mani: Raffaella Pavin, Jacopo Girino

ENSEMBLE VOCALE:

Soprani: Ilaria Salis, Yankun Wang, Liu Mengyun, Chen Weiyue

Mezzosoprani: Feng Haixin, Wan Youyefan, Shao Yujie

Tenori: Fan Ruoyu, Chen Yuan

Bassi: Xiao Hongzhe, Kim Jong Hui

NARRATORE: Giuseppe Matteo Serreli

DIRETTORE: Damiano Cerutti