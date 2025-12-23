Al Teatro Franciscum l’anteprima del cortometraggio animato “Semina Meraviglia, raccogli Pace”

Una serata natalizia di grande valore artistico ed educativo ha animato il Teatro Franciscum di Laveno Mombello, dove l’Associazione Culturale Valcuvia APS ha presentato in anteprima il cortometraggio animato “Semina Meraviglia, raccogli Pace”, un progetto che sarà distribuito al grande pubblico nel 2026.

L’evento è stato accompagnato da un video di tre minuti che riassume i momenti più significativi della serata e si conclude con gli auguri di Natale dei Piccoli Cori Valcuvia, restituendo il clima di partecipazione e condivisione che ha caratterizzato l’iniziativa.

Ospiti della serata alcune figure di rilievo del panorama della canzone per ragazzi: dal compositore Lodovico Saccol, vincitore del 68° Zecchino d’Oro 2025, al regista Giona Dapporto, che insieme all’illustratrice Maria Gianola ha recentemente firmato i Cartoni dello Zecchino in onda su Rai. Proprio dai disegni delicati e raffinati di Maria Gianola prende forma il cortometraggio, realizzato dallo studio di animazione Foore a partire dalla canzone “Semina Meraviglia”, scritta appositamente da Saccol per i Piccoli Cori Valcuvia.

L’opera affronta, con sensibilità e profondità, le difficoltà che bambini e adulti devono affrontare nei contesti di guerra, offrendo però uno sguardo di speranza e pace capace di sorprendere e commuovere. A presentare la serata è stato Davide Biganzoli. Tra gli interventi più significativi, quello di Marco Rodari, in arte Claun il Pimpa, figura a cui il cortometraggio è ispirato, che ha condiviso la sua esperienza di “portatore di meraviglia” nei Paesi colpiti dai conflitti.

Lo spettacolo ha colpito il pubblico per l’equilibrio tra semplicità espressiva e profondità dei contenuti, affidati alle voci limpide e sincere dei giovani coristi. Determinante la guida della direttrice, maestro Margherita Gianola, che ha accompagnato i ragazzi in un percorso di armonia musicale e autentica partecipazione emotiva.

La serata è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione “Per far sorridere il cielo – Claun il Pimpa – onlus”, l’Associazione “Amici del Presepe Sommerso” e “CRT Teatro-Educazione” di Fagnano Olona, in partenariato con il Comune di Laveno Mombello. L’iniziativa ha inoltre ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, della Provincia di Varese, della Comunità Montana Valli del Verbano, dei Comuni di Varese, Azzio, Cuveglio, Cuvio e Orino, della Pro Loco di Cuvio e della Pro Loco di Laveno Mombello-Cerro.