Al volante sotto l’effetto di alcol, imbocca l’autostrada A2 in contromano

Domenica 30 novembre 2025, poco dopo le 3.30, alla Centrale d’allarme (CECAL) della Polizia Cantonale è arrivata la segnalazione di un’auto che stava viaggiando in contromano verso sud sulla carreggiata A dell’autostrada A2. Per sicurezza, è stata subito chiusa la carreggiata della galleria del Monte Ceneri, così da ridurre il traffico e il rischio di incidenti.

L’auto, con targhe italiane, è stata fermata intorno alle 3.45 da una pattuglia della Polizia cantonale a Monte Carasso. Alla guida c’era un 34enne italiano, residente nella provincia di Como, risultato positivo all’alcol test.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe imboccato l’autostrada allo svincolo di Camorino dirigendosi verso nord e poi avrebbe invertito la marcia. Inoltre, dai controlli effettuati anche con la Polizia della città di Bellinzona, è emerso che poco prima era rimasto coinvolto in un incidente con soli danni materiali in via Francesco Chiesa, a Bellinzona.

Il conducente è stato denunciato per diverse violazioni: guida in stato di ebbrezza, grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione, mancato rispetto delle procedure di controllo e inosservanza dei doveri in caso di incidente. Gli è stato anche vietato di circolare in Svizzera.

«Guidare dopo aver bevuto – spiega la Polizia Cantonale – resta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze molto serie. La regola più semplice per evitare rischi è sempre la stessa: chi guida non beve».