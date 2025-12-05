Varese News

Alan Pet Shop ti regala un ricordo di Natale. Prenota Subito il tuo foto ritratto gratuito

Il servizio fotografico si terrà venerdì 19 e sabato 20 dicembre all’interno del punto vendita di SS Varesina 2, Vedano Olona. Per l’occasione sarà allestito un set scenografico a tema natalizio, curato da un fotografo professionista specializzato in ritratti di animali

Alan Pet Christmas

L’atmosfera natalizia è già arrivata da Alan Pet Shop, a Vedano Olona, dove anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi da chi vive con un amico a quattro zampe. Il negozio specializzato ripropone il suo servizio fotografico di Natale dedicato agli animali domestici, un’iniziativa che negli anni è diventata una tradizione per molte famiglie.

Alan Pet Shop ti regala un ricordo di Natale 4 di 12
Alan Pet Shop ti regala un ricordo di Natale
Alan Pet Shop ti regala un ricordo di Natale
Alan Pet Shop ti regala un ricordo di Natale
Alan Pet Shop ti regala un ricordo di Natale

Il tuo ritratto natalizio gratuito, il regalo perfetto da mettere sotto l’albero

Il servizio fotografico si terrà venerdì 19 e sabato 20 dicembre all’interno del punto vendita di SS Varesina 2, Vedano Olona. Per l’occasione sarà allestito un set scenografico a tema natalizio, curato da un fotografo professionista specializzato in ritratti di animali.

Cani, gatti e i loro umani potranno così realizzare un ritratto di famiglia in versione natalizia, tra luci, decorazioni e qualche snack pensato per garantire la posa perfetta. Le immagini saranno poi disponibili gratuitamente in alta risoluzione sui canali social del negozio, pronte per essere scaricate e condivise.

Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione perché i posti sono limitati.  Per assicurare il tuo posto e quello del tuo amico a quattro zampe, manda un messaggio via whatsapp o chiama subito il 3487355208 oppure passa in negozio.

Idee regalo e prodotti natalizi

Oltre al set fotografico, Alan Pet Shop presenta anche una serie di proposte natalizie dedicate al mondo pet. Tra le novità spiccano i “Canettoni”, il dolce tradizionale reinterpretato in versione pet-friendly, pensato come coccola golosa e sicura per gli animali.

Per chi invece è indeciso sul regalo da fare a un amico amante degli animali, il negozio propone i buoni regalo, utilizzabili per acquistare prodotti, accessori e alimenti.

È disponibile anche un volantino digitale con tutte le offerte e le novità dedicate al periodo natalizio:

Clicca qui per sfogliare il nostro volantino natalizio

Un momento per stare insieme

Per Alan Pet Shop l’iniziativa è anche un’occasione per incontrare clienti e appassionati, condividere consigli e vivere insieme l’atmosfera delle feste. «Il periodo che precede il Natale – spiegano dal negozio – è perfetto per dedicare un momento speciale al proprio animale domestico e creare ricordi da conservare nel tempo».

ALAN PET SHOP

Strada Statale Varesina 2, 21040 Vedano Olona (Varese)
Tel. 0332.861569
WhatsApp +39 348.7355208
Email: info@alan.it

Orari di apertura
Da lunedì a sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30
Domenica chiuso

Facebook | Instagram

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
