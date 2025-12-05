Alan Pet Shop ti regala un ricordo di Natale. Prenota Subito il tuo foto ritratto gratuito

L’atmosfera natalizia è già arrivata da Alan Pet Shop, a Vedano Olona, dove anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi da chi vive con un amico a quattro zampe. Il negozio specializzato ripropone il suo servizio fotografico di Natale dedicato agli animali domestici, un’iniziativa che negli anni è diventata una tradizione per molte famiglie.

Il tuo ritratto natalizio gratuito, il regalo perfetto da mettere sotto l’albero

Il servizio fotografico si terrà venerdì 19 e sabato 20 dicembre all’interno del punto vendita di SS Varesina 2, Vedano Olona. Per l’occasione sarà allestito un set scenografico a tema natalizio, curato da un fotografo professionista specializzato in ritratti di animali.

Cani, gatti e i loro umani potranno così realizzare un ritratto di famiglia in versione natalizia, tra luci, decorazioni e qualche snack pensato per garantire la posa perfetta. Le immagini saranno poi disponibili gratuitamente in alta risoluzione sui canali social del negozio, pronte per essere scaricate e condivise.

Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione perché i posti sono limitati. Per assicurare il tuo posto e quello del tuo amico a quattro zampe, manda un messaggio via whatsapp o chiama subito il 3487355208 oppure passa in negozio.

Idee regalo e prodotti natalizi

Oltre al set fotografico, Alan Pet Shop presenta anche una serie di proposte natalizie dedicate al mondo pet. Tra le novità spiccano i “Canettoni”, il dolce tradizionale reinterpretato in versione pet-friendly, pensato come coccola golosa e sicura per gli animali.

Per chi invece è indeciso sul regalo da fare a un amico amante degli animali, il negozio propone i buoni regalo, utilizzabili per acquistare prodotti, accessori e alimenti.

È disponibile anche un volantino digitale con tutte le offerte e le novità dedicate al periodo natalizio:

Un momento per stare insieme

Per Alan Pet Shop l’iniziativa è anche un’occasione per incontrare clienti e appassionati, condividere consigli e vivere insieme l’atmosfera delle feste. «Il periodo che precede il Natale – spiegano dal negozio – è perfetto per dedicare un momento speciale al proprio animale domestico e creare ricordi da conservare nel tempo».

ALAN PET SHOP

Strada Statale Varesina 2, 21040 Vedano Olona (Varese)

Tel. 0332.861569

WhatsApp +39 348.7355208

Email: info@alan.it

Orari di apertura

Da lunedì a sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30

Domenica chiuso