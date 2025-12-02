Albiolo, presepi e solidarietà: due iniziative per vivere il Natale 2025 nella comunità

Il Natale ad Albiolo si prepara a raccontare la tradizione attraverso i presepi e la solidarietà. La parrocchia Beata Vergine Annunciata e l’oratorio propongono infatti due appuntamenti distinti ma complementari: tre presepi tematici allestiti tra chiesa, oratorio e rassegna dedicata, e il tradizionale Mercatino Natalizio Missionario, occasione per sostenere progetti solidali e realtà produttive del commercio equo.

Tre presepi per raccontare il Natale 2025

La comunità parrocchiale ha scelto di proporre quest’anno tre presepi, ognuno caratterizzato da un tema specifico e da una diversa chiave di lettura.

In chiesa parrocchiale: “Pace in terra”

Il presepe in chiesa richiama il messaggio di pace legato al Giubileo appena concluso. Al centro della scena c’è l’acqua, simbolo potente della vita nuova e della salvezza, utilizzata come metafora da Gesù nei Vangeli. I disegni dei bambini, legati al tema “Accendi la pace”, diventano il filo conduttore di un allestimento che invita a guardare il Natale con occhi semplici e disarmati.

In oratorio: “Dov’è il tuo Dio?”

Il secondo presepe nasce dalla domanda – spesso difficile da affrontare – su come riconoscere Dio nella vita quotidiana, soprattutto per i più giovani. L’allestimento raccoglie alcune delle esperienze vissute durante l’anno dai ragazzi dell’oratorio e le traduce in una scena che rappresenta la fede nelle sue espressioni più concrete e quotidiane.

La rassegna dei presepi in S. Martino / S. Anna

A completare il percorso, la seconda edizione della Rassegna dei presepi nella chiesa di S. Martino / S. Anna. Sono esposti 25 presepi, frutto della passione di volontari e artisti del territorio, con allestimenti che uniscono fantasia, cura artigianale e un forte riferimento alla tradizione cristiana. Le visite sono possibili dalle 14.30 alle 17.30 nei seguenti giorni:

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre

Sabato 13 e domenica 14 dicembre

Sabato 20 e domenica 21 dicembre

Giovedì 25 dicembre e venerdì 26 dicembre

Sabato 27 e domenica 28 dicembre

Mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 1° gennaio 2026

Sabato 3 e domenica 4 gennaio

Martedì 6 gennaio, Epifania

Il Mercatino Missionario 2025: tre giorni dedicati alla solidarietà

Accanto agli appuntamenti dedicati ai presepi, l’oratorio ospita dal 6 all’8 dicembre il Mercatino Natalizio Missionario 2025. L’iniziativa, aperta dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30, propone prodotti del commercio equo-solidale e articoli provenienti da cooperative italiane impegnate in progetti sociali.

Tra i prodotti disponibili: tè, caffè, zucchero, biscotti, marmellate, cioccolato, tisane, datteri, caramelle e incensi, oltre a panettoni artigianali in diverse varianti e pandori. Non mancano le eccellenze alimentari: patate in sacchi da 5 kg, tranci di salumi, Parmigiano Reggiano in pezzature da mezzo chilo e un chilo, lenticchie di Castelluccio di Norcia.

Il mercatino offre anche libri per bambini e adulti, stelle di Natale e ciclamini. Il ricavato sarà destinato a sostenere iniziative missionarie e progetti di solidarietà.